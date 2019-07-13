Такие поправки внесены в закон о социальном страховании на случай болезни и материнства, которые принял парламент. Сейчас приемные родители, усыновляющие детей старше двух лет, получают пособие в размере 304 евро в месяц.
Надеются, что новый порядок побудит жителей усыновлять не только маленьких детей, но и детей постарше. Отпуск по уходу за ними на два года сможет оформить один из родителей.
По словам консерватора Гинтаре Скайсте, сейчас детей старшего возраста в Литве усыновляют очень неохотно.
"Раньше им платили выплаты, связанные не с их зарплатой, а с установленными размерами, иногда это просто-напросто не отвечало ожиданиям семей", – сказала Скайсте.
Депутат сказала агентству BNS, что новый порядок не должен привести к злоупотреблениям.
"Только бы этих детей брали. Может, и есть такая возможность, но никто детей старшего возраста не усыновляет", – заметила консерватор.
По данным Государственной службы защиты прав детей и усыновления, в первые 6 месяцев этого года в Литве усыновили 18 детей старше 2 лет, старшему из них было 7 лет. В прошлом году усыновили 49 таких детей, старшему из них было 14 лет.
Сейчас если жители усыновляют детей, им положен отпуск по уходу за ними, однако жители, усыновляющие детей старше двух лет, получают фиксированное пособие в размере 304 евро (оно не связано с реальными доходами человека).
На данный момент в Литве родителям, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком на год платят пособие в размере 100% зарплаты, а если на два года, то в первый платят 70%, а во второй - 40% зарплаты.
Литовское министерство предлагает финансировать обучение молодежи из Донецкой и Луганской областей (3)
Министерство образования, науки и спорта предлагает...
Привычки отдыхающих в Паланге меняются, но они все еще не ценят то, что привлекает иностранцев (16)
Паланга , которая в былые времена славилась...
Власти Литвы выплатами будут поощрять усыновление детей старшего возраста (1)
Со следующего года жители Литвы , которые усыновили...
Финал праздника Науседы: праздничный пир и таинственное прощание Грибаускайте (94)
Даля Грибаускайте , которая 10 лет была президентом...
Погода в Литве в выходные порадует переменами (1)
В субботу погоду в Литве обусловит зона низкого...
TOP новостей
Привычки отдыхающих в Паланге меняются, но они все еще не ценят то, что привлекает иностранцев (16)
Паланга , которая в былые времена славилась...
Линкявичюс: планы России в связи с празднованием взятия Вильнюса и Каунаса – неприемлемы (133)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал...
Финал праздника Науседы: праздничный пир и таинственное прощание Грибаускайте (94)
Даля Грибаускайте , которая 10 лет была президентом...
Власти Литвы выплатами будут поощрять усыновление детей старшего возраста (1)
Со следующего года жители Литвы , которые усыновили...
Банк Revolut оборудует в Вильнюсе новый офис (6)
Банк Revolut Bank , который обосновывается в Литве ,...