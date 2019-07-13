Такие поправки внесены в закон о социальном страховании на случай болезни и материнства, которые принял парламент. Сейчас приемные родители, усыновляющие детей старше двух лет, получают пособие в размере 304 евро в месяц.

Надеются, что новый порядок побудит жителей усыновлять не только маленьких детей, но и детей постарше. Отпуск по уходу за ними на два года сможет оформить один из родителей.

По словам консерватора Гинтаре Скайсте, сейчас детей старшего возраста в Литве усыновляют очень неохотно.

"Раньше им платили выплаты, связанные не с их зарплатой, а с установленными размерами, иногда это просто-напросто не отвечало ожиданиям семей", – сказала Скайсте.

Депутат сказала агентству BNS, что новый порядок не должен привести к злоупотреблениям.

"Только бы этих детей брали. Может, и есть такая возможность, но никто детей старшего возраста не усыновляет", – заметила консерватор.

По данным Государственной службы защиты прав детей и усыновления, в первые 6 месяцев этого года в Литве усыновили 18 детей старше 2 лет, старшему из них было 7 лет. В прошлом году усыновили 49 таких детей, старшему из них было 14 лет.

Сейчас если жители усыновляют детей, им положен отпуск по уходу за ними, однако жители, усыновляющие детей старше двух лет, получают фиксированное пособие в размере 304 евро (оно не связано с реальными доходами человека).

На данный момент в Литве родителям, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком на год платят пособие в размере 100% зарплаты, а если на два года, то в первый платят 70%, а во второй - 40% зарплаты.