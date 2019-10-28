Власти Литвы готовятся к переселению в страну желающих этого литовцев Венесуэлы.
Venesueloje
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Правительство намерено в этом году выделить из резерва 75 ты евро для реализации этих целей. Министерство финансов подготовило проект постановления кабмина о выделении средств.

Больше всего – 60 тыс. евро – будет выделено Министерству иностранных дел.

"Процесс переселения лиц уже начат и в ближайшее время возможно потребуется оплатить расходы по прибытию переселяемых лиц в Литву", – сообщила BNS представитель главы МИД Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.

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По ее словам, в данный момент в посольство Литвы в Испании обратились 14 литовцев Венесуэлы по вопросу возможности переселения их и членов их семей в Литву.

По данным, которыми располагает правительство, в Венесуэле проживают 187 граждан Литвы. Литовская община в этой стране объединяет около 400 лиц литовского происхождения.

Несколько лет в этой стране продолжается политический, экономический и гуманитарный кризис.

Несколько лет назад Литва уже выступала с подобной инициативой, когда государство помогло прибыть в страну литовцам из Восточной Украины, охваченной конфликтом с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

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