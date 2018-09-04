На литовском рынке могут запретить продажу алкогольных напитков в небольшой пластиковой таре-стаканах. В 100-граммовых стаканчиках обычно продают водку.
© DELFI / Andrius Ufartas

На заседании правительства Литвы во вторник состоится повторное обсуждение соответствующей поправки к закону о контроле над алкоголем и выводы Министерства экономики.

Окончательное решение будет приниматься в парламенте.

На заседании правительства, кроме того, будут решать вопрос других запретов, которые Министерство экономики предлагает не одобрять – по данным министерства, новые ограничения свяжут по рукам и ногам бизнес, будут мешать свободному перемещению товаров в Евросоюзе. Кроме того, эти предложения не обоснованы ни статистикой, ни исследованиями.

Статьи по теме:
Ширинскене о торговле алкоголем 3 сентября: это выбор торговцев  (10)
В ближайшие выходные в Литве будет ограничена продажа алкоголя  (12)

К примеру, предлагают не запрещать производство и ввоз в страну продуктов питания, игрушек и других товаров, напоминающих или имитирующих алкоголь или его тару, а также продажу пива крепостью более 7,5 градусов в таре больше 0,2 л, а 7-7,5 градусов – больше 0,25 л.

Данные Департамента статистики за последние 5 лет показывают, что последствий продажи, употребления алкогольных напитков и связанных с ними последствий с каждым годом становится все меньше.

По данным представителей Департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем, исследования не доказали, что имитирующие алкоголь товары формируют положительное отношение детей к алкоголю и укрепляют их решимость в будущем употреблять алкоголь. Министерство экономики также указало, что ограничения размера тары для крепкого пива послужит повышению загрязнения окружающей среды.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Литве выявлена нелегальная фабрика алкоголя (32)

Литовские правоохранительные органы обнаружили одно...

Ради заработка предприниматели в Литве нарушают закон (11)

Полгода назад в Литве вступили в силу поправки к...

Подпольная торговля алкоголем: продают в любое время и с доставкой  эксперимент DELFI (65)

С 1 января алкоголь в Литве с понедельника по субботу...

Общество

Жителей Литвы, которые ездят закупаться в Польшу, ждут временные неудобства (5)

В Литве актуальны различные запреты, связанные с...

Власти Литвы готовят почву для новых запретов, связанных с алкоголем (12)

На литовском рынке могут запретить продажу алкогольных...

Синоптики прогнозируют с середины недели сильные ливневые дожди с грозами

В ближайшие дни в Литве прогнозируют сильные ливневые...

Прокуратура не установила случаев сексуального домогательства в Вильнюсской художественной академии

Вильнюсская участковая прокуратура прекратила...

Ромас Лазутка. Отделение сливок, или нонсенс бизнес-модели Ландсбергисов (40)

Если бы не было истории бизнеса молодых Ландсбергисов...

TOP новостей

Власти Литвы готовят почву для новых запретов, связанных с алкоголем (12)

На литовском рынке могут запретить продажу алкогольных...

Магазины торговой сети Norfa меняют время работы

С ноября 2018 года большие магазины сети Norfa - XL, XXL и Hyper - в...

Жителей Литвы, которые ездят закупаться в Польшу, ждут временные неудобства (5)

В Литве актуальны различные запреты, связанные с...

Alanas Riley Possible route Nord Stream 2 according to company

Эксперт предлагает сценарий, грозящий провалом проекту Nord Stream 2 (579)

Сотрудник американского аналитического центра Atlantic...

Синоптики прогнозируют с середины недели сильные ливневые дожди с грозами

В ближайшие дни в Литве прогнозируют сильные ливневые...