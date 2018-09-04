На заседании правительства Литвы во вторник состоится повторное обсуждение соответствующей поправки к закону о контроле над алкоголем и выводы Министерства экономики.
Окончательное решение будет приниматься в парламенте.
На заседании правительства, кроме того, будут решать вопрос других запретов, которые Министерство экономики предлагает не одобрять – по данным министерства, новые ограничения свяжут по рукам и ногам бизнес, будут мешать свободному перемещению товаров в Евросоюзе. Кроме того, эти предложения не обоснованы ни статистикой, ни исследованиями.
К примеру, предлагают не запрещать производство и ввоз в страну продуктов питания, игрушек и других товаров, напоминающих или имитирующих алкоголь или его тару, а также продажу пива крепостью более 7,5 градусов в таре больше 0,2 л, а 7-7,5 градусов – больше 0,25 л.
Данные Департамента статистики за последние 5 лет показывают, что последствий продажи, употребления алкогольных напитков и связанных с ними последствий с каждым годом становится все меньше.
По данным представителей Департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем, исследования не доказали, что имитирующие алкоголь товары формируют положительное отношение детей к алкоголю и укрепляют их решимость в будущем употреблять алкоголь. Министерство экономики также указало, что ограничения размера тары для крепкого пива послужит повышению загрязнения окружающей среды.
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