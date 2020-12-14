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Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что муниципалитет ищет возможности эффективного ограничения перемещения со среды и при этом не слишком обременить полицию.
Magistralinis kelias Vilnius - Klaipėda ties "Mega"
Magistralinis kelias Vilnius - Klaipėda ties "Mega"
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

По словам мэра, окончательные решения еще не приняты, но планируют оставить лишь три въезда (а в ночное время еще меньше).

"Сейчас в Клайпеду ведет около 12 дорог, из них самые популярные - 7. Но даже 7 дорог патрулировать круглосуточно в течение трех недель - представьте какие нужны мощности", – сказал мэр.

Он информировал, что предварительно было решено оставить 3 въезда в Клайпеду, а ночью оставлять 1-2. Но это еще не окончательное решение.

Напомним, что 13 декабря правительство Литвы учло рекомендации правительства и ужесточило правила карантина - с 24 ч. 15 декабря 2020 г. до 24 ч.3 января 2021 г. ограничивается выезд с территории своего муниципалитета (за исключением поездок на работу, на похороны и если требуется неотложная медицинская помощь).

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