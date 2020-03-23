Власти Клайпеды намерены информировать жителей города о ситуации с коронавирусом на русском языке

«Все стремятся к тому, чтобы качественной информации было как можно больше, чтобы она была понятна абсолютно всем. Я считаю, что информация на русском лишней точно не будет. Однако есть и другой аспект: для выполнения этой задачи, прежде всего, необходим качественный перевод, потом ее нужно разместить. Следует поговорить с представителями русскоязычных сообществ. Быть может, они могли бы кого-то делегировать на добровольных началах. Представители таких сообществ могли бы переводить самую актуальную информацию, которая нужна и важна людям, а самоуправление могло бы оперативно размещать ее на своих ресурсах. Я твердо убежден, что это могло бы помочь, что к этому нужно стремиться и начать двигаться в этом направлении можно немедленно», - сказал мэр во время пресс-конференции в понедельник.

Клайпеда – не резиновая

Отвечая на вопросы журналистов, представители Клайпедского городского самоуправления подчеркнули, что возможности города ограничены. Если центральные власти и другие самоуправления не проявят должного внимания, ресурсы Клайпеды быстро иссякнут.

«На данный момент для самоизоляции в Клайпеде город готов обеспечить 533 спальных места, 18 уже используется. Мы планируем расширять количество мест, готовим дополнительные помещения и транспорт. Однако мы надеемся, что о людях, особенно тех, кто прибывает на паромах, позаботятся все самоуправления. Если возникнет необходимость изолировать несколько паромов, где находятся сотни людей, наши ресурсы быстро иссякнут», - констатировал директор городской администрации Гинтарас Нянишкис, напомнив, что Клайпеда - это первая линия обороны, так как через порт в Литву из Европы возвращаются сотни людей.

Сегодня город рассматривает разные варианты борьбы с кризисом, обусловленным пандемией Covid-19. Ряд депутатов горсовета предложили отменить плату за парковку во всех зонах, чтобы мотивировать людей пользоваться личным, а не общественным транспортом, находясь в котором, вы подвергаете себя большей угрозе заразиться вирусом.

Тем не менее городские власти считают, что эта мера не может улучшить ситуацию и существенной роли не сыграет.

«Мы должны говорить о серьезном, действенном и реальном комплексе мер, которые помогли бы смягчить последствия сегодняшней ситуации – она отразилась на всех. Я настаиваю на том, что необходимо разработать и подготовить пакет налоговых льгот: какие-то сборы могут быть отменены, какие-то можно перенести. Не считаю целесообразным обсуждать и принимать отдельные временные инициативы, действовать нужно комплексно», - сказал мэр.

Ему вторит и Гинтарас Няняшкис. Глава администрации указывает на то, что жители города должны минимизировать все поездки – как на общественном транспорте, так и на автомобилях. По его словам, вопрос об отмене платы за стоянку в ближайшее время обсуждаться не будет. Кроме этого, Нянишкис подчеркнул: в каком-то смысле пользоваться общественным транспортом даже безопаснее, чем ездить на машине, поскольку городские службы гарантируют, что во всех автобусах регулярно проводится дезинфекция, чего нельзя сказать о личных транспортных средствах.

По состоянию на понедельник, 23 марта, в Клайпедской университетской больнице находятся 20 пациентов, у которых выявлен коронавирус. Семеро инфицированных лечатся дома, 20 человек с подозрением на Covid-19 ожидают результатов анализов. Об этом сообщил главврач больницы Винсас Янушонис. Также он отметил, что в резерве у подведомственного ему медучреждения насчитывается 2000 респираторов, еще 800 должны прибыть в ближайшее время.