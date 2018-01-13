Следующей преградой к восстановлению советского порядка были строптивые депутаты и защитники в Сейме, а непреодолимой - жители Литвы, которые окружили парламент живой стеной.
"Слова - не то", - говорит сигнатар (подписант) Акта о восстановлении независимости Литвы, депутат Верховного совета Владимир Ярмоленко о тогдашней атмосфере и показывает фото тех лет. - Слава Богу, что это уже история".
Ученый, политик и дипломат, член каунасской группы движения "Саюдис" поделился воспоминаниями о событиях 13 января с читателями портала DELFI.
О том, каким оружием располагали защитники Верховного Совета, что предпринимали депутаты, как проходила встреча с "человеком Ельцина" Павлом Вощановым, и почему БТРы, патрулировавшие в Вильнюсе, вдруг остановились - смотрите в видеосюжете.
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