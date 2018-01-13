Ночью 13 января 1991 года в задании Верховного Совета Литвы (Восстановительного Сейма) ожидали штурма. Советские военные уже заняли Вильнюсскую телебашню и национальное радио и телевидение, что привело к гибели 14 человек.

Следующей преградой к восстановлению советского порядка были строптивые депутаты и защитники в Сейме, а непреодолимой - жители Литвы, которые окружили парламент живой стеной.

"Слова - не то", - говорит сигнатар (подписант) Акта о восстановлении независимости Литвы, депутат Верховного совета Владимир Ярмоленко о тогдашней атмосфере и показывает фото тех лет. - Слава Богу, что это уже история".

Ученый, политик и дипломат, член каунасской группы движения "Саюдис" поделился воспоминаниями о событиях 13 января с читателями портала DELFI.

О том, каким оружием располагали защитники Верховного Совета, что предпринимали депутаты, как проходила встреча с "человеком Ельцина" Павлом Вощановым, и почему БТРы, патрулировавшие в Вильнюсе, вдруг остановились - смотрите в видеосюжете.

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