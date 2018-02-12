

Участки земли в деревне Якштонис (Кайшядорский район) принадлежат по данным Центра регистров ЗАО Žemės ūkio inovacijų centras. Центр регистров информировал DELFI, что единственный акционер этой компании -

ЗАО Agrokoncernas, принадлежащее Карбаускису. На этих участках несколько лет назад было начато строительство, сейчас стройка подходит к концу. Вся территория огорожена.

Но по закону о лесе, лес нельзя огораживать, он должен быть доступен для людей. Однако на части территории Žemės ūkio inovacijų centras, по данным Regia.lt, находится лес. И он огорожен.

Все разрешения на установку ограждений были получены. Такое разрешение выдали, поскольку в лесу планировали разводить ланей. По закону, в таких случаях можно огораживать территорию.

Инспекторы Каунасского департамента охраны природы проверили, есть ли в лесу лани, и никаких животных не нашли.

Инспектор Даля Чернявичене информировала также, что в связи с этим обратились в мэрию Кайшядорского района с просьбой об упразднении разрешения на установку ограждения.

Представитель мэрии Кайшядорского района Римантас Желвис сказал DELFI, что мэрия на основе заявки инспекторов решила упразднить разрешение на ограждение территории.

Разрешение было упразднено во вторник. Значит, ограждение должны убрать. Если этого не сделают начнет действовать Государственная служба лесов. Ее глава Паулюс Золубас сказал DELFI, что инспекторы службы проведут проверку, если забор не уберут владельцы, этим займется служба.

DELFI связался с Карбаускисом и попросил прокомментировать ситуацию. Политик сказал, что региональный парк Каунасского водохранилища разрешил оградить участки земли, а в своих документах он не видел, что там есть лес.

Когда по другим документам выяснили, что там есть лес, было решено разводить на территории диких животных.

"На картах есть несовпадения. (...) Нам сказали, или вы переносите забор, или находите другое решение. Насколько я знаю, обратились за разрешением для содержания диких животных, это решает проблему. Поскольку там нет никакого леса, когда-то бы, а сейчас нет. Парк на карте не видел леса, его фактически и нет", - сказал Карбаускис.

DELFI напоминает, что юридически лесом считается даже место, где лес вырубили.

Журналисты сказали Карбаускису, что на территории инспекторы не нашли никаких ланей, на что у политика тоже был ответ - он сказал, что их сюда пока не привезли, поскольку ведется строительство, а это может вызвать у животных стресс.

"Компания удивлена тем, что упразднено разрешение, никто не спросил о причинах. А животных нет, потому что не завершено строительство. Вольер готов. Пока ведется строительство, любой инспектор подтвердит, нельзя поселять животных. Думаю, компания и мэрия выяснят этот вопрос. Если решат перенести забор, его перенесут. Никто не обращался в компанию с вопросом, почему нет животных", - сказал Карбаускис.

Журналисты DELFI ездили к огороженной территории и обнаружили там перекрытую с двух сторон сервитутную дорогу. По данным центра реестров, такие дороги нельзя закрывать. Информацию о возможном нарушении передали в Национальную земельную службу. Ее представитель Рената Ремейкайте информировала, что проведут соответствующую проверку.

На вопрос об этой дороге Карбаускис заявил, что такая дорога есть, но он не согласен с тем, что владелец земли не может ее загораживать.

По его словам, претензий никто не предъявлял, поскольку рядом есть другая дорога, по которой можно попасть к Каунасскому водохранилищу.

"Все участки принадлежат одной компании. Я интересовался сервитутной дорогой, она предназначена для владельцев участков. Никто не может быть против того, что дорога закрыта, поскольку выступать против некому. Рядом есть другая дорога, ведущая через кладбище к водохранилищу, никто ее никогда не закрывал. Поскольку участки принадлежат одному владельцу, а сервитутная дорога обслуживает эти участки, то владелец может принять решение и перекрыть ее. На посторонних это право не распространяется", - сказал Карбаускис.