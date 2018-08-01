После сообщения об инциденте в Карвелишкес, который произошел в минувшее воскресенье (полиция стреляла в агрессивных собак, напавших на женщину с ребенком), полиция распространила запись диалога между полицейскими и владелицей собак.

29 июля, в Карвелишкес, у реки, стая собак напала на женщину (1981 г.р.) с 3-летним ребенком. Увидев трех-четырех собак, которые бежали в ее сторону, испуганная женщина схватила на руки ребенка, чтобы защитить его.

Ребенок не пострадал, но одна из собак укусила женщину - в ногу (диагностирована рана на бедре).

После этого владельцы позвали собак и собаки скрылись в лесу. Пострадавшая вызвала полицию. Оценив сложившуюся ситуацию, полицейские зарядили служебные пистолеты Glock и пошли пешком в лес вдоль реки Нерис. В лесу полиция обнаружила двух человек с собаками. Собаки бросились на полицейских.

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Полицейские применили оружие. Собаки после выстрелов отбегали, но потом снова бросались на полицейских. Полицейские ранили двух из шести собак. После этого хозяйка собак поймала одну из них и держа ее за ошейник прошла мимо полицейского к раненой собаке. Полицейские требовали, чтобы женщина отошла и держала собаку, наконец, она выполнила это требование.

На следующий день владельцы собак стали рассказывать журналистам, что их собаки не кусаются, что они только лаяли на женщину с ребенком, а полицейские стреляли без предупреждения, угрожали застрелить хозяйку собак и даже стреляли в ее сторону.

В ответ на такие заявления владельцев собак (им грозит ответственность за неприсмотр за собаками, которые напали на человека и стражей порядка) полиция 31 июля распространила видео диалога между полицейскими и хозяйкой собак.

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