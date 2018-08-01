29 июля, в Карвелишкес, у реки, стая собак напала на женщину (1981 г.р.) с 3-летним ребенком. Увидев трех-четырех собак, которые бежали в ее сторону, испуганная женщина схватила на руки ребенка, чтобы защитить его.
Ребенок не пострадал, но одна из собак укусила женщину - в ногу (диагностирована рана на бедре).
После этого владельцы позвали собак и собаки скрылись в лесу. Пострадавшая вызвала полицию. Оценив сложившуюся ситуацию, полицейские зарядили служебные пистолеты Glock и пошли пешком в лес вдоль реки Нерис. В лесу полиция обнаружила двух человек с собаками. Собаки бросились на полицейских.
Полицейские применили оружие. Собаки после выстрелов отбегали, но потом снова бросались на полицейских. Полицейские ранили двух из шести собак. После этого хозяйка собак поймала одну из них и держа ее за ошейник прошла мимо полицейского к раненой собаке. Полицейские требовали, чтобы женщина отошла и держала собаку, наконец, она выполнила это требование.
На следующий день владельцы собак стали рассказывать журналистам, что их собаки не кусаются, что они только лаяли на женщину с ребенком, а полицейские стреляли без предупреждения, угрожали застрелить хозяйку собак и даже стреляли в ее сторону.
В ответ на такие заявления владельцев собак (им грозит ответственность за неприсмотр за собаками, которые напали на человека и стражей порядка) полиция 31 июля распространила видео диалога между полицейскими и хозяйкой собак.
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