Небольшие хозяйства еще могут обратиться за такой помощью в отделения Национального агентства платежей при Минсельхозе до 31 декабря 2019 года. Заявки можно подать и с помощью информационной системы Минсельхоза – www.zumis.lt.

На данном этапе планируют распределить 9,8 млн. евро. Это средства из Фонда развития села и госбюджета.

Шимелюнас в своем саду на 4 га разводит яблони старых сортов - антоновку, грабштейн, пепин шафранный и др. Выращенные в его хозяйстве яблоки увозят в Германию, где их высоко ценят за высокое содержание пектина и используют для производства чипсов или кондитерской муки.

Если год выдается хороший, то урожай составляет 120 т. За яблоки немцы платят в два раза больше, чем Шимелюнас получил бы за них в Литве. На местном рынке садовод продает только паданцы. Западный рынок обеспечил хозяйству стабильность о новые возможности.

"Я не вздыхаю и зеленые кресты не ставлю. Выжить можно", – сказал Шимелюнас, который также работает в школе завхозом.

Он подчеркнул, что большое влияние на развитие хозяйства имела европейская помощь в 2006 году.

Садовод признал, что начало было нелегким. Сад был приобретен недорого, ну нужно было купить технику, не хватало опыта.

"Я сразу же зарегистрировал экохозяйство, стал получать выплаты, понемногу крутиться. Сначала на время покоса нанимал временных работников, таскал на себе пульверизатор по несколько дней, было тяжело", – вспоминает садовод.

В прошлом году он воспользовался помощью для небольших хозяйств и купил современный трактор для таких работ.

"Раньше работа с техникой была сплошным мучением. На небольшом японском тракторе только скашивание травы занимало неделю. Новый трактор позволяет работать эффективно и комфортно, экономить топливо. Я еще не испробовал все его возможности. Например, сейчас вывоз контейнеров из сада - одно удовольствие. Европейская помощь очень нужна, я призываю других фермеров пользоваться ею – не надо бояться, если ты отвечаешь требованиям", – сказал Шимелюнас.

Шимелюнас следует плану и уже расширил сад почти до 6 га. Старым яблоням в этом саду почти 50 лет, поэтому их надо обновлять.

"Пока старые яблони дают урожай, яблок достаточно. Осенью все яблоки созревают почти одновременно, тогда только успевай работать – в школе беру отпуск, нанимаю и работников. Для нового сада выбирали более низкорослые сорта", – заметил садовод.

В ближайшее время Шимелюнас намерен преодолеть более высокую планку. Он намерен перейти к биодинамическому хозяйству. В Литве это новое направление, по его принципу работают 10 хозяйств.

Цель такого хозяйства - гармония между человеком, животными и растениями – соблюдение принципа равновесия в природе. Например, в качестве удобрений используют сырье того же хозяйства, для таких удобрений нужен навоз. Поэтому Шимелюнас уже завел несколько быков мясной породы.

Садовод надеется, что продукция биодинамического хозяйства будет пользоваться еще большим спросом. Это поможет развивать хозяйство.

Упрощенная модель "Финансирования небольших хозяйств" средства "Развития хозяйства и бизнеса" более привлекательна для фермеров.

Помощь выделяют на производство сельхозпродукции, переработку сельхозпродукции и ее поставки на рынок.

За помощью могут обращаться физические лица не младше 18 лет. Они должны заниматься сельскохозяйственной деятельностью и на момент подачи заявки располагать зарегистрированным на свое имя хозяйством. Помощь предназначена для небольших хозяйств, стоимость продукции которых составляет 4000-7999 евро.

На втором этапе подачи заявок появилось немало новшеств. Основная разница – если человек до сих пор не участвовал в этой программе, ему полагаются дополнительные баллы.

Кроме того, если человек уже получал помощь, то на новую он может претендовать, если он подаст заявку уже на другого рода деятельность. Например, если помощь была выделена на производство, то сейчас можно просить на переработку и поставки на рынок.

Надо набрать не меньше 35 баллов. Небольшие хозяйства получают больше баллов.

Максимальная выплата на каждый бизнес-план – 15 000 евро. Первую часть выплаты, которая составляет 80% суммы, поступает не позже чем в течение 15 рабочих дней с момента одобрения заявки, вторую часть в размере 20%, выплачивают через год после осуществления плана.

Получатель помощи обязуется должным образом осуществить план, т.е. сделать все инвестиции и увеличить ценность продукции не меньше чем на 20%, добиться установленных целей, работать прибыльно.

Осуществление бизнес-плана должно начаться в течение 9 месяцев с момента принятия решения о выделении помощи – о начале процесса фермер должен информировать НАП письменно. Если план не осуществлен или осуществлен не в полной мере, то оставшуюся часть средств не выплачивают и взыскивают выплаченные деньги.