Цель перемен - создать экономические предпосылки для инвестиций в центре Вильнюса, создания рабочих мест, обеспечения гармоничного развития центральной части города и обеспечить право первенства для общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов в центральной части столицы, а также создать благоприятные условия для развития системы "Паркуйся и езжай" (Park&Ride, Bike&Ride), подключить частных строителей недвижимости к расширению таких стоянок.

Покупателям жилья в центре и в Старом городе предложить общие стоянки для машин. Вместо стоянки для машины покупателям жилья могут предлагать, к примеру, бесплатный проезд на общественном транспорте в течение нескольких лет.

Vilniaus miesto parkavimo zonos © Organizatorių nuotr.

На данный момент два города в Литве установили, сколько мест для парковки должны оборудовать строители квартир – Вильнюс и Каунас. К примеру, в Старом городе Вильнюса сейчас действует коэффициент 0,5 на 1 квартиру (на 2 квартиры 1 место парковки).

На офис площадью 25 кв. м полагается 1 место парковки. Если строитель оборудуем меньше мест, ему за это приходится платить налог. В Вильнюсе он составляет 4000 евро за каждое необорудованное место парковки.

"По моим данным, за время действия этого порядка, ни один строитель не снизил число мест для парковки и не платил мэрии", – сказал Миндаугас Статулявичюс, директор Литовской ассоциации по развитию недвижимости.

"Мы думаем изменить действующий порядок, чтобы снизить число мест для парковки в новых объектах. Но мы хотим регламентировать не только минимальное количество таких мест, но и максимальное. Так мы регламентируем поток машин в городе", – сказал главный архитектор Вильнюсской мэрии Миндаугас Пакальнис.

Планируют, что за каждое лишнее место компаниям придется платить мэрии 2000-6000 евро.

Новый порядок планируют принять в скором времени, поскольку сейчас проводится застройка правого берега Вилии (Нерис). Если там появится множество новых объектов, придется расширять дороги, чтобы обуздать поток авто. А физически это сделать невозможно.

Поэтому был выбран скандинавский вариант, при котором машины в центр города не впускают. Люди, работающие в центре, а живущие за городом, могут оставлять свои машины на специальных стоянках и ехать в офис на общественном транспорте.

"Если будешь покупать жилье в центре, то велика вероятность, что у тебя не будет места для авто. Нужно поступать разумнее и не инвестировать в места для парковки, не рыть подземные гаражи", – предлагает Пакальнис.

"В нашем случае был бы привлекателен вариант Амстердама. Там дешевле оставить машину на специальной стоянке и ехать в центр на общественном транспорте", – рассказал Пакальнис.

Статулявичюс заметил, что ситуация меняется.

"Меняется порядок. Устанавливаются тарифы оплаты за недостаточные места парковки", - заметил он.

Компании предлагали городу снизить тариф, но мэрия не согласилась. Предлагала платить и откладывать в специальный фонд на улучшение инфраструктуры.

"К примеру, оборудован пункт проката автомобиля, остановка общественного транспорта или троллейбусная линия. Но мы боимся, что средства просто достанутся мэрии и просто оборудуем минимальное количество мест для парковки, хотя их не продаем, поскольку, к примеру, в Старом городе люди их не покупают", – сказал Статулявичюс почему хотят отказаться от старого порядка.

Пакальнис признал, что мэрия меняет порядок и хочет в обязательном порядке обложить налогами не только тех, кто оборудует меньше мест, но и тех, кто хочет оборудовать больше, чем допускается по регламенту.

"Мы не хотим, чтобы от них отказались, но надо найти компромисс или компенсировать. Например, не оборудовать место для машины, но дать покупателю квартиры абонемент на несколько лет на общественный транспорт или систему проката велосипедов, может, такси. Выиграет город. Не придется асфальтировать зеленые зоны", – предлагает Статулявичюс и замечает, что дискуссии с городскими властями все еще продолжаются.

Он надеется, что в течение нескольких месяцев вопрос будет решен. Пакальнис считает, что новый порядок может вступить в силу в течение нескольких недель.

Торговцев и инвесторов эти перемены не радуют.

"В Старом городе места парковки - большая проблема. Тем более, что жилье без парковки продать сложнее", – рассказал Робертас Жулпа, аналитик Inreal valdymas.

Но есть и другая часть этой проблемы – подземные стоянки не окупаются, поскольку в Старом городе их оборудование стоит дорого. А наверху стоянки практически негде оборудовать.

"В Центре, в Старом городе имущество дорогое, люди его покупают, те, которые могут это себе позволить, любят комфорт. Нехватка мест для парковки снизит привлекательность такого жилья", – заметил Жулпа.