ждут горожан и гостей столицы до 6 июля.
"Юбилей восстановления независимости Литвы будет праздником для всех: и для вильнюсцев и для гостей города. За 30 лет Вильнюс стал городом, в котором представлены разнообразные кухни, здесь работает множество профессиональных шеф-поваров. Созданные ими литовские блюда позволят ощутить вкус свободы и вжиться в праздник", – сказала глава Вильнюсского агентства туризма и бизнеса Go Vilnius Инга Романовскене.
Вильнюсцы и гости столицы смогут отведать праздничные десерты в ресторанах Amandus, Meat, Sugamour и Europa Classic, специальный коктейль можно выпить в Skybar, а ресторан Riverside создал отдельное меню из трех блюд. В акции также принимают участие рестораны Ertlio namas, Žuvinė, Grey, 12 istorijų, Šekspyras, Paupio 12, Gastronomika, Balzac и Rise. Ресторан Time будет использоватж традиционный способ запекания на углях, а костер из ребрышек ягненка предложит ресторан Mykolo 4.
"Литовская кухня не молекулярная. Это перенос древних традиций в современность, приспособление старых рецептов к подаче в ресторанах. Это будет рецепт блюда, которое готовила жена рыбака. Блюдо приготовлено из экологических продуктов, из пойманной, а не выращенной в хозяйстве рыбы и с новым вкусом", – сказал глава ресторана Žuvinė Виталиюс Добромильскис.
В меню особые блюда будут выделены литовским триколором.
Эти необычные блюда в ресторанах можно будет заказать на протяжении 4 месяцев. Последний день акции – 6 июля, День коронации Миндаугаса, или День государства.
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