Президент Литовской ассоциации врачей общей практики профессор Юлюс Калибатас сказал, что в других странах ему не приходилось видеть очереди у кабинета врача.

"Когда у нас создавали институт семейных врачей, я посетил много стран. Нигде мне не приходилось видеть, чтобы под кабинетами врачей сидели толпы людей. Каждый пациент знал, какое время ему назначено, а если приходил раньше, ждал за дверью, подходила его очередь, его вызывали. Нам нужно менять поведение пациентов, чтобы они не приходили на несколько часов раньше, а приходили в свое время. Мы должны понимать, что строгая дисциплина – это важно", – сказал профессор.

Семейный врач Валерий Морозов надеется, что после карантина мы не забудем, выученные уроки и будем сначала назначать визит, а если это возможно - консультироваться дистанционно.

"Будет нелегко, нам придется учиться, я надеюсь, что за время карантина мы чему-то научились. Мы научились не врываться в помещение, научились мыть руки и находиться дома. Еще один момент, о котором давно говорилось, а в карантин мы стали это пробовать на практике, – удаленные консультации", – сказал Морозов.

Профессор Калибатас сказал, что пациенты на самом деле могли бы чаще получать консультацию дистанционно, а регистрация могла бы проходить по телефону.

"Наверное тут не надо изобретать велосипед. Во многих странах таким консультациям отводят отдельное время. Например, один час с утра, и все пациенты знают, что именно в это время надо звонить, а не когда-то во время приемов, нужно выделить на это отдельное время. Мне кажется, надо ввести такую систему, тогда решится много проблем", – сказал профессор.

"Вне всякого сомнения, это можно регламентировать. Нужно регламентировать и работу врача. Также пациентам следует предоставлять конкретную информацию, чтобы они знали о времени таких консультаций. Тогда работу врачей не будут прерывать, все будет проходить слаженно", – сказал профессор.

Морозов сказал, что самый эффективный способ сокращения количества пациентов - это введение символической платы за регистрацию.

"Трудно сказать. Все зависит от общения с пациентами, от того, как все складывается. Я своих пациентов уже больше 10 лет учу сначала звонить, максимум проблем решать дистанционно, если это позволяли юридические моменты, но всегда находятся такие, которые хотят попасть вне очереди, они даже не пытаются записываться.

Действительно это желание получить услугу здесь и сейчас живуче и модно. Не надо забывать, что в Литве это последняя бесплатная услуга, ведь и в храмах берут деньги, а поликлиника - последняя бесплатная услуга. Пока не появятся обязательства у пациентов, я думаю, от очередей не избавимся. Такая ситуация как сейчас, когда количество пациентов сократилось в десятки раз, когда немногие из-за головной боли хотят получить услугу магнитного резонанса, а вместо этого пьют таблетку, и обращаются только тогда, когда головная боль уже не проходит, мы чему-то научились, вопрос в том, надолго ли", – сказал Морозов.

Он заметил, что ситуация, возможно, изменила бы символическая плата. Она не была бы болезненной, но помогла бы уменьшить очереди.

"В Литве это непопулярно говорить, но это так. Об этом говорят многие организации врачей. (…) Это была бы символическая плата, например 1-2 евро за визит. Это уменьшило бы поток, это видно на опыте других стран. Я думаю, символическая плата может быть, но это не единственная причина прихода пациентов. Пациенты не хотят брать на себя ответственность за свое здоровье", – сказал врач.

С ним согласился и Калибатас.

"Я бы сказал, эта символическая плата отмела бы все ненужные визиты. Когда пациент приходит к врачу, поскольку ему некуда больше было идти, поскольку ему хочется поговорить, я думаю, тут о символической плате можно подумать", – сказал собеседник.