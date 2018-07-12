МИД будет выделено не более 1,2 млн евро, МВД - около 248 тыс. евро.

Вильнюсскому самоуправлению планируется перевести до 109 тыс. евро, а Каунасскому городскому самоуправлению - до 163 тыс. евро.

Еще немногим более 28 тыс. евро должно получить Министерство здравоохранения.

"Указанные размеры компенсируемых расходов носят предварительный характер и будут уточняться с учетом представленной Министерством финансов оценкой смет расходов, связанных с организацией визита Папы Римского 22-23 сентября 2018 года в Литву", - сказал для пресс-релиза канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.