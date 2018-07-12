Предстоящий в сентябре визит Папы Римского Франциска в Литву обойдется государству, по предварительным подсчетам, почти в 1,75 млн евро, сообщило в среду правительство.
Popiežius Pranciškus
© AP / Scanpix

МИД будет выделено не более 1,2 млн евро, МВД - около 248 тыс. евро.

Вильнюсскому самоуправлению планируется перевести до 109 тыс. евро, а Каунасскому городскому самоуправлению - до 163 тыс. евро.

Еще немногим более 28 тыс. евро должно получить Министерство здравоохранения.

"Указанные размеры компенсируемых расходов носят предварительный характер и будут уточняться с учетом представленной Министерством финансов оценкой смет расходов, связанных с организацией визита Папы Римского 22-23 сентября 2018 года в Литву", - сказал для пресс-релиза канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.

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