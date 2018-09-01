Торжественные мероприятия по случаю 25-летия визита Иоанна Павла II в Литву начнутся с литургии в вильнюсском костёле блж. Ю. Матулайтиса (ул.Ю.Матулайчё, 3). Её проведёт Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас.

После службы автобус бесплатно доставит участников мероприятия к месту будущего храма на ул. Медейнос, 14, в р-не Пашилайчяй. Там будет освящён крест, созданный Юозасом Каваляускасом. По словам автора, он делал крест, вдохновившись пасторалью св. Иоанна Павла II, которой Папа Римский руководствовался во время своего пути и литургического служения.

Торжества продолжит открытие Душепастырского центра св. Иоанна Павла II (пр-т Лайсвес, 88, 3 эт.). Собравшиеся ознакомятся с видением новой парафии, на территории которой архиепископство строит католическую школу. Можно будет увидеть краеугольный камень будущего храма, доставленного из родного города Иоанна Павла II – Вадовицы (Польша).

Как заявляет организатор торжеств, настоятель вильнюсской парафии св. Иоанна Павла II о.Жидрюс Кузинас, посетивший Литву 25 лет назад Святой Отец укрепил силы людей на пути к вере и свободе, поэтому основание нового прихода и создание школы являются важными действиями, способствующими отворить двери Христу не только в новом храме или католической школе, но и в каждом сердце, алчущем любви и надежды.

В создающейся парафии св. Иоанна Павла II, находящейся в микрорайоне Пашилайчяй, уже начались подготовительные работы по строительству католической школы. Планируется, что новая школа откроется в сентябре 2019 г.

Визит Папы Римского, посетившего Литву впервые 25 лет назад, по словам самого Иоанна Павла II, обозначил "разницу между вчерашним и сегодняшним днём" как для государства, делающего первые шаги на пути к свободе, так и для Католической церкви в Литве.

Программа празднования 25-летия визита Иоанна Павла II в Литву обнародована на приходской странице в Facebook.