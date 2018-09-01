4 сентября исполняется ровно 25 лет с исторического визита Папы Римского Иоанна Павла II в Литву. В честь этого неординарного события в Вильнюсе будет освящён крест, установленный на месте будущего костёла им. Иоанна Павла II, откроет двери душепастырский центр новой парафии. Таким будет ответ на прозвучавший во время визита св. Иоанна Павла II призыв распахнуть двери Христу.
Popiežius Jonas Paulius II Lietuvoje
© RIA / Scanpix

Торжественные мероприятия по случаю 25-летия визита Иоанна Павла II в Литву начнутся с литургии в вильнюсском костёле блж. Ю. Матулайтиса (ул.Ю.Матулайчё, 3). Её проведёт Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас.

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После службы автобус бесплатно доставит участников мероприятия к месту будущего храма на ул. Медейнос, 14, в р-не Пашилайчяй. Там будет освящён крест, созданный Юозасом Каваляускасом. По словам автора, он делал крест, вдохновившись пасторалью св. Иоанна Павла II, которой Папа Римский руководствовался во время своего пути и литургического служения.

Торжества продолжит открытие Душепастырского центра св. Иоанна Павла II (пр-т Лайсвес, 88, 3 эт.). Собравшиеся ознакомятся с видением новой парафии, на территории которой архиепископство строит католическую школу. Можно будет увидеть краеугольный камень будущего храма, доставленного из родного города Иоанна Павла II – Вадовицы (Польша).

Как заявляет организатор торжеств, настоятель вильнюсской парафии св. Иоанна Павла II о.Жидрюс Кузинас, посетивший Литву 25 лет назад Святой Отец укрепил силы людей на пути к вере и свободе, поэтому основание нового прихода и создание школы являются важными действиями, способствующими отворить двери Христу не только в новом храме или католической школе, но и в каждом сердце, алчущем любви и надежды.

В создающейся парафии св. Иоанна Павла II, находящейся в микрорайоне Пашилайчяй, уже начались подготовительные работы по строительству католической школы. Планируется, что новая школа откроется в сентябре 2019 г.

Визит Папы Римского, посетившего Литву впервые 25 лет назад, по словам самого Иоанна Павла II, обозначил "разницу между вчерашним и сегодняшним днём" как для государства, делающего первые шаги на пути к свободе, так и для Католической церкви в Литве.

Программа празднования 25-летия визита Иоанна Павла II в Литву обнародована на приходской странице в Facebook.

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