Вильнюс дарит горожанам и туристам рождественское настроение на каждой улочке старого города. В преддверье рождественских и новогодних праздников в столице Литвы не только зажглась главная елка на Кафедральной площади, но и были украшены все общественные места, где можно выпить кофе, вкусно покушать и провести уютный вечер.

Двери и окна виленских ресторанов, баров, кафе и кофеен украсили яркими светящимися гирляндами, новогодними шарами и бантами. Рядом со многими заведениями прохожие и посетители могут увидеть живые елки.

Некоторые рестораны удивили своей креативностью в оформлении: перед входом одного из них появилась миниатюрная аллея со стилизованными уличными фонарями и колоннами, а за витриной можно наблюдать милые рождественские инсталляции из украшений и мягких игрушек.