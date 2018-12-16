Витрины кафе, ресторанов и кофеен в Вильнюсе уже оформили к Рождеству, чтобы создать праздничное настроение.
Рождество в Вильнюсе
© Фото Алины Прилепко

Вильнюс дарит горожанам и туристам рождественское настроение на каждой улочке старого города. В преддверье рождественских и новогодних праздников в столице Литвы не только зажглась главная елка на Кафедральной площади, но и были украшены все общественные места, где можно выпить кофе, вкусно покушать и провести уютный вечер.

Двери и окна виленских ресторанов, баров, кафе и кофеен украсили яркими светящимися гирляндами, новогодними шарами и бантами. Рядом со многими заведениями прохожие и посетители могут увидеть живые елки.

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Некоторые рестораны удивили своей креативностью в оформлении: перед входом одного из них появилась миниатюрная аллея со стилизованными уличными фонарями и колоннами, а за витриной можно наблюдать милые рождественские инсталляции из украшений и мягких игрушек.

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