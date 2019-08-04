В отмечающем своё 1045-летие Витебске с лёгкостью можно найти памятники как своей, белорусской, так и чужой, зарубежной истории. Рядом с восстановленной Благовещенской церковью XII века в 2016 году в Витебске увековечили русского князя Александра Невского с семьёй. У украшенного статуями львов Пушкинского моста расположен памятник Александру Пушкину: согласно поясняющей табличке, "солнце русской поэзии" проезжало через город в 1820 и 1824 годах.

У подножия Свято-Успенского кафедрального собора, на улице Путна, стоит памятник бывшему патриарху РПЦ Алексию II. Рядом с театром кукол "Лялька" застыл Старик Хоттабыч, создатель которого, писатель Лазарь Лагин (Гинзбург), родился в Витебске.

Памятник Владимиру Ленину в Витебске © Сяржук Гавриленко

На улице Ленина можно обнаружить не только увековеченного дважды – в полный рост и по грудь – вождя мирового пролетариата, но и его идейного вдохновителя – Карла Маркса. Рядом с кафе "Аврора" в круглой пристройке к зданию, называемой в народе "Шайбой", расположен ресторан "Северная столица".

Обилие слабо связанных с историей города объектов и топонимов поневоле зарождает в приезжих подозрение, что Витебск volens nolens желают сделать культурной столицей Беларуси по образу и подобию российского Санкт-Петербурга. Эта инсинуация находит подтверждение и на высоком официальном уровне.

""Славянский базар" стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно: в непростые времена люди всегда моральную опору находили в искусстве. И не случайно тогда культурной столицей трёх братских славянских стран был избран Витебск", – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая 28-й международный фестиваль "Славянский базар-2019".

Председатель Витебского городского исполнительного комитета Виктор Николайкин в интервью DELFI подтвердил, что у города есть неофициальный особый статус. "Постоянно неформально звучит, что Витебск - это культурная столица нашей страны: кроме "Славянского базара", у нас в течение года проходит более 30 международных культурных мероприятий", - сказал мэр Витебска.

Впрочем, наряду с рестораном "Северная столица" и кафе "Аврора" в Витебске появилось и кафе "Князь Альгерд", и ирландский паб "Торвальд", названный в честь христианского миссионера, основателя монастыря Св. Иоанна Крестителя в Полоцке.

"Каким-нибудь представителям городской или областной власти хочется быть немного столичными, и вот они там ищут, стараются как-то назвать, хотя и жителям также приятно считать, что мы в чем-то превосходим административную столицу Беларуси Минск. Может быть, кому-то и хотелось бы стать Питером, так, как бы Минск у нас был Москвой, но такого не происходит", – уверен витебский журналист Сергей Серебро.

Пушкинский мост в Витебске © Сяржук Гавриленко

"Географически и исторически Витебск всегда являлся культурной столицей Беларуси с определенного времени, с приходом Российской империи. Ранее это был Полоцк, но гибель княжества повлекла за собой и утрату политического и культурного положения. Я бы не стал говорить, что кто-то хочет превратить Витебск в Санкт-Петербург или что-то похожее. Потому что проблема здесь, я думаю, в самих белорусах.

Белорусы – очень спокойные люди, которые принимают разные варианты культуры и стремятся их пересоздать под себя. Это – инстинкт выживания в ситуации, когда с разных сторон находятся сильные государства с имперскими замашками. Белорусы стремятся выжить. Они стремятся найти определенное среднее положение на разграничении эпох, дорог, где с одной стороны Россия, с другой стороны – Европа с такими же сильными замашками, как на сегодняшний день у Российской Федерации, и я считаю, что Беларусь должна сохранять позицию и ощущение многослойности своей культуры", – сказал житель Витебска Алесь Замковский.

Укрепление общерусскости

9 мая 2019 г. в Витебске прошло запрещённое властями шествие "Бессмертный полк". Колонна, участники которой, кроме портретов воевавших предков, несли и изображения Сталина, двигалась всего 150 метров - по площади Победы до памятника освободителям Витебска - советским воинам, партизанам и подпольщикам.

Площадь Победы в Витебске © Сяржук Гавриленко

Перед этим Витебский городской исполнительный комитет запретил организаторам проводить массовое шествие по городу, однако колонна "Бессмертного полка" прошла, несмотря на запреты властей. Как отмечает белорусская служба "Радио Свобода", милиция не выдвигала никаких претензий к участникам шествия, среди которых были замечены представители казачества и общественного объединения "Русский дом" с его руководителем Андреем Геращенко.

Последний в Витебске является довольно примечательной фигурой. В 2011 году он был уволен с должности начальника отдела по делам молодёжи, официально - в связи с окончанием срока контракта, неофициально - за ряд публикаций в российских СМИ.

В них Геращенко называл Крым неотъемлемой частью "не только Российской Федерации, но и Союзного государства России и Белоруссии", а саму Беларусь – "ещё одним русским государством", белорусский язык – "искусственной смесью различных местных диалектов", а проевропейски настроенных жителей страны - "не столько белорусами, сколько литвинами".

Белорусизация, по мнению витебского общественного деятеля, – это "не более, чем попытка расколоть единый русский народ". На руку "недругам Русского мира, что хотят навечно оторвать Белую Русь от России", считает Геращенко, играют и этнические русские, приобщивщиеся к белорусской культуре, например, руководитель ВИА "Песняры", уроженец Свердловска, Владимир Мулявин.

Между тем именно 50-летие знаменитого белорусского музыкального коллектива отмечали в этом году на "Славянском базаре" в Витебске в рамках традиционного ночного гала-концерта "Союзное государство приглашает...". Не удивительно: юбилей "Песняров" усилиями организаторов международного фестиваля искусств совпал с двадцатой годовщиной образования Союзного государства Беларуси и России.

Впрочем, есть в Витебске и те, кто полагает, что интеграция двух государств проходит не на должном уровне. 17 июля 2018 г. в этом городе была создана гражданская инициатива "Союз". Основной задачей своей деятельности члены организации видят "помощь властям России и Беларуси в реализации договора о создании Союзного государства". Сопредседателями "Союза" со стороны РФ стали бывший депутат Госдумы, один из организаторов "Русских маршей" Сергей Бабурин и политический аналитик Станислав Бышок.

Площадь Победы в Витебске © Сяржук Гавриленко

Белорусскую сторону в организации представляют лидер молодёжной организации "Русь молодая" Сергей Лущ и бывший замдиректора информационно-аналитического центра при Адпинистрации президента Беларуси, адепт концепции западнорусизма Лев Криштапович, сообщает "Белсат".

Формально лидеры "Союза" не призывают к тому, чтобы Беларусь вошла в состав России, однако теперешний уровень интеграции двух стран считают неудовлетворительным. Лев Криштапович в одной из своих статей, называя Беларусь "неотъемлемой частью общерусской цивилизации, Русского мира", призывает "укреплять общерусскость белорусского самосознания, завершать процесс строительства Союзного государства с Россией и тем самым не на словах, а на деле укреплять белорусскую независимость и сохранять статус народного президента."

"Альгерд Гедиминович" и российский вектор

Благодаря не только особому географическому расположению в 40 км от белорусско-российской границы, но и специфической деятельности государственных и общественных организаций Витебск называют форпостом "Русского мира" в Беларуси. По мнению журналиста Сергея Серебро, мощный российский вектор в Витебске действительно есть.

"Мы на границе с Россией, мы от этого никуда не денемся, идёт мощное давление и влияние", – отметил С.Серебро.

Между тем, отмечают жители Витебска, в течение последних лет в городе появилось множество признаков европейской культуры, причём не только лишь в области гастрономии. "Самым красивым мужчиной" в городе витебские экскурсоводы считают "Альгерда Гедиминовича", конная статуя которого украсила площадь у Воскресенской церкви в 2014 году, вызвав острую критику со стороны адептов "русского мира". Впрочем, сомнительно, что увековечивание в названиях городских улиц имён коммунистических деятелей, открытие ирландских пабов и турецких кебабов позволит говорить о сохранении уникальной белорусской составляющей облика Витебска.

"Я не думаю, что Витебск теряет свою белорусскость: по существу, чтобы что-то потерять, нужно этим обладать. К сожалению, в советское время белорусскость в Витебске была утрачена. Были уничтожены храмы, красивейшие образцы Виленского барокко", – отметил Сергей Серебро.

"Славянский базар" в Витебске © Сяржук Гавриленко

Именно поэтому международный фестиваль искусств "Славянский базар", по мнению журналиста, на укрепление уникальности облика Витебска может влиять только положительно. Комплекс культурных мероприятий побуждает городские власти заботиться как о материальных, так и духовных потребностях и туристов, и жителей Витебска. Несмотря на обилие концертов поп-звёзд из России, российская составляющая на конкурсе исполнителей эстрадной песни заметна не слишком: многие участники соревнования из стран Центральной и Восточной Европы поют на других славянских языках.

"Почему мы должны считать, что славянство – это Россия? Это лишь небольшая часть славянства", – уверен витебский журналист.

Как правило, даже конкурсные мероприятия в рамках международного фестиваля искусств из года в год завершаются концертами звёзд преимущественно российской эстрады. Между тем жители Витебска полагают, что угрозы национальному самосознанию как жителей, так и гостей города выступления иностранных гастролёров не несут.

"На конкурс, особенно в последнее время, приезжают молодые люди, которым Стас Михайлов или Алла Пугачёва неизвестны – они о них не слышали, не знают о них, они поют песни Цоя, Высоцкого, как мировые хиты. То, что сейчас верховодит российская попса, – скажем так, никто не вечен, через десять лет Пугачёва сюда уже не приедет", – сказал Сергей Серебро.

"В свое время в Беларуси были 4 государственных языка, в том числе и идиш. Это говорит о том, что белорусы готовы спокойно воспринимать любые культуры, при этом сохраняя своё", – подытожил житель Витебска Алесь Замковский.