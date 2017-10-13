Высшая награда Министерства иностранных дел Литвы вручена Витаутасу Ландсбергису за его исключительные заслуги в деле утверждения литовской государственности и ее международного признания.
"Политическое лидерство профессора Витаутаса Ландсбергиса, его мудрость и исключительные дипломатические способности помогли восстановленному Литовскому государству найти путь в международное сообщество", - сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
После вручения награды Ландсбергис встретился с литовскими дипломатами. В преддверии юбилея профессора поздравил хор литовских дипломатов.
Почетный знак МИД Литвы "Звезда литовской дипломатии" вручается с 2010 года. Этой наградой были награждены граждане Литвы и других стран, организации за особые заслуги в прославлении Литвы, расширение межгосударственных отношений.
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