Высшая награда Министерства иностранных дел Литвы вручена Витаутасу Ландсбергису за его исключительные заслуги в деле утверждения литовской государственности и ее международного признания.

"Политическое лидерство профессора Витаутаса Ландсбергиса, его мудрость и исключительные дипломатические способности помогли восстановленному Литовскому государству найти путь в международное сообщество", - сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

После вручения награды Ландсбергис встретился с литовскими дипломатами. В преддверии юбилея профессора поздравил хор литовских дипломатов.

Почетный знак МИД Литвы "Звезда литовской дипломатии" вручается с 2010 года. Этой наградой были награждены граждане Литвы и других стран, организации за особые заслуги в прославлении Литвы, расширение межгосударственных отношений.