12 октября министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вручил профессору Витаутасу Ландсбергису почетный знак МИД "Звезду литовской дипломатии".
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Tomas Vinickas

Высшая награда Министерства иностранных дел Литвы вручена Витаутасу Ландсбергису за его исключительные заслуги в деле утверждения литовской государственности и ее международного признания.

"Политическое лидерство профессора Витаутаса Ландсбергиса, его мудрость и исключительные дипломатические способности помогли восстановленному Литовскому государству найти путь в международное сообщество", - сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Статьи по теме:
Премьер Литвы - за гарантии Ландсбергису, но против статуса президента  (62)
Ландсбергис: я с детства помню, как порочили имя моего дедушки  (186)

После вручения награды Ландсбергис встретился с литовскими дипломатами. В преддверии юбилея профессора поздравил хор литовских дипломатов.

Почетный знак МИД Литвы "Звезда литовской дипломатии" вручается с 2010 года. Этой наградой были награждены граждане Литвы и других стран, организации за особые заслуги в прославлении Литвы, расширение межгосударственных отношений.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

В Польшу - не только за продуктами: что еще оттуда везут соотечественники (2)

Жители Литвы ездят в польские торговые центры не только...

Литва закупает норвежские системы ПВО (19)

Министерство обороны Литвы решило закупить...

Климатолог: такого сентября в Литве не было 50 лет (4)

Такого дождливого сентября в некоторых регионах Литвы...

Витаутасу Ландсбергису вручена "Звезда литовской дипломатии" (71)

12 октября министр иностранных дел Литвы Линас...

Упор лежа. Как выглядит служба по призыву в современной литовской и эстонской армии (19)

В Литве и Эстонии призыв остался, а медицинские...

TOP новостей

В Польшу - не только за продуктами: что еще оттуда везут соотечественники (2)

Жители Литвы ездят в польские торговые центры не только...

Упор лежа. Как выглядит служба по призыву в современной литовской и эстонской армии (19)

В Литве и Эстонии призыв остался, а медицинские...

Климатолог: такого сентября в Литве не было 50 лет (4)

Такого дождливого сентября в некоторых регионах Литвы...

Учитель немецкого из Литвы разделывает рыбу в Норвегии (49)

В следующем году будет 10 лет как Альбертас Келмялис...

Две Литвы просматриваются ярче сквозь призму покупок (38)

Литовский покупатель - охотник за акциями, экономный и...