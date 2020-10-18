Сюрприз и музыкальное приветствие прошли возле дома В. Ландсбергиса в Ужуписе. Хор спел профессору Ilgiausių metų, а он, удивившись, обратил внимание на растущий рядом дуб.
"Хорошие люди посадили мне этот дуб. Смотрите, это обязательство для вас - когда меня уже не будет, позаботьтесь о нем, чтобы не пришел кто-нибудь срубить дерево", - сказал профессор собравшимся.
На вопрос о том, как он себя чувствует, Витаутас Ландсбергис признал, что все хорошо.
"А как я могу себя чувствовать с такой компанией", - засмеялся профессор. - Когда-то люди пришли и посадили этот дуб, теперь вы пришли".
В. Ландсбергис сообщил, что во время самоизоляции работал дома.
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