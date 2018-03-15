"Только что выписали, едем домой, все в порядке", – сказал он BNS.
Бывший председатель Верховного Совета-Восстановительного Сейма Ландсбергис провел в Сантаришкской клинике около месяца.
Из-за болезни он пропустил мероприятия, посвященные столетию Литвы и торжества по случаю 11 марта.
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