"Только что выписали, едем домой, все в порядке", – сказал он BNS.

Бывший председатель Верховного Совета-Восстановительного Сейма Ландсбергис провел в Сантаришкской клинике около месяца.

Из-за болезни он пропустил мероприятия, посвященные столетию Литвы и торжества по случаю 11 марта.