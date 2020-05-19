Постоянное напоминание Минздрава Литвы, о том, что пожилым людям надо проявлять осторожность и без надобности не появляться в местах скопления людей отразилось в объявлениях, которые вывесили некоторые предприниматели. Дипломат Ирена Вайшвилайте в фейсбуке поделилась фотографией плаката, на котором сказано, что пожилым людям заходить внутрь запрещается. Об этом писал портал Delfi.

Skelbimas, draudžiantis garbaus amžiaus žmonėms užeiti į įmonės vidų. Irenos Vaišvilaitės nuotr.

О том, что из-за таких рекомендаций пожилые люди могут почувствовать себя "прокаженными", в интервью Delfi сказал политолог Института международных отношений и политических наук Кястутис Гирнюс, подчеркнув, что сам он эти рекомендации выполнять не намерен.

На вопрос, какие из рекомендаций он соблюдает, Гирнюс сказал, что не соблюдает ни одну из рекомендаций для пожилых людей.

"Ни одной. Я надеваю маску, перчатки, пытаюсь без надобности не ходить в магазин, но я ходил в парикмахерскую, на почту. Мы живем в Антакальнисе, там красивая природа, мы с женой на час-полчаса выходим погулять. Мои дети в Америке, поэтому я не могу их навещать. Но если бы они были здесь, то я договорился бы с ними и навестил их. Для пожилых людей одна из радостей жизни - дети и внуки. И я не понимаю, когда Верига говорит, что рекомендует пенсионерам не общаться с детьми и внуками в течение длительного времени. Я думаю, все мы граждане Литвы, все мы равны перед законом, неважно 55 мне лет или 65 или немногим больше", – сказал политолог.

По словам специалиста по Конституционному праву Синкявичюса, он склонен оценивать такие заявления еще жестче, чем Гирнюс.

"Я думаю, что это открытая дискриминация людей по возрастному признаку. Такое недопустимо по Конституции. Нельзя дискриминировать человека по возрастному признаку", – сказал Синкявичюс.

Профессор обратил внимание на 29 ст. Конституции, в которой сказано, что перед законом, судом и другими ведомствами все лица равны.

"Нельзя ущемлять права человека и наоборот предоставлять ему привилегии в силу полового, расового, национального, языкового признака (...)", – сказано в статье Конституции.

По мнению специалиста, таким способом нельзя кого-то защищать.

"Человек старшего возраста, как и любой другой человек, имеет право на участие в общественной жизни, на пользование социальным окружением. Только из-за возраста это нельзя запрещать", – сказал Синкявичюс.

По словам специалиста, все было бы иначе, если бы выяснили, что человек заражен, он должен находиться в изоляции, но он ее нарушает и гуляет по улицам.

"В таком случае уже вмешалась бы полиция, но не владельцы магазинов или спортклубов. В данном случае я вижу открытую дискриминацию", – заметил он.

Семейный врач, профессор Медицинского факультета ВУ Витаутас Касюлявичюс сказал, что, по его мнению, люди старшего возраста - сознательные, и самое главное - информировать их.

"Вне всякого сомнения, люди старшего возраста, которые заболели этой инфекцией, сталкиваются со значительным риском – и исход более печальный, и есть опасность для жизни, они должны знать об этом.

Я думаю, главное – постоянно, где это возможно, предоставлять соответствующую информацию, а уже, как поступает человек, это его воля. Нельзя насильно заставить человека беречь себя", – сказал Касюлявичюс.

Профессор считает, что к этой проблеме надо подходить с точки зрения распространения инфекции.

"В первую очередь надо ориентироваться на возможность передачи, а беречь себя или нет - право выбора", – сказал врач.

Правительство Литвы представило двухлетнюю стратегию управления кризисом, который был вызван коронавирусом COVID-19, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По его словам в стратегии планируется предусмотреть критерии разделения населения на группы риска, требования к этим группам.

"Людям группы самого большого риска придется быть особенно осторожными, и мы должны их защитить. Можно найти различные формы – от ношения защитных средств до минимизации контакта", – сказал премьер.

К группе повышенного риска относятся люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Уровень индивидуального риска - риск осложнений конкретного человека в случае заболевания коронавирусом. Социальный риск зависит от контактов человека с людьми из группы высокого риска, а также с инфицированными или возможно инфицированными людьми, многочисленными контактами. Все это вызывает риск заболевания.

Правительство считает, что чем выше уровень риска, тем интенсивнее должны быть средства защиты. Для людей из группы небольшого риска требований меньше. Предполагают, что по мере смягчения карантина и возвращению к активной жизни людей из группы низкого риска, количество случаев заболевания может вырасти, а также могут появиться новые очаги заболевания.

Поэтому важно обеспечить исследование возможно заразившихся коронавирусом жителей во всех регионах Литвы. Также важно усиливать эпидемиологический контроль и использовать средства защиты, которые могут облегчить и ускорить процесс контроля.