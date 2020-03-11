"Мой главный титул - пенсионер. Это мой социальный статус, никакого другого статуса у меня нет", – сказал профессор Витаутас Ландсбергис, отвечая на вопрос, какой титул он считает самым главным.

Рейтинг был составлен благодаря опросу, проведенному журналом Reitingai. В опросе участвовали 1000 политиков, журналистов, общественных деятелей, государственных служащих и предпринимателей, которые выбирали из 300 фамилий. Выбирали людей, которые положительно повлияли на развитие Литвы в последние 30 лет. 412 участников опроса упомянули Ландсбергиса, 403 - Валдаса Адамкуса и 379 покойного президента Бразаускаса, 363 - экс-президента Далю Грибаускайте, 310 - баскетболиста Арвидаса Сабониса.

В передаче профессор сказал, что многим людям он не нравится.

"Тут надо спрашивать у них – я даже не знаю. Иногда спрашиваешь людей, а они даже не знают, почему настроены против меня. Иногда и в глаза говорят: "Ландсбергис – несчастье Литвы".

"Я много лет вижу целенаправленную работу моих оппонентов, противников, которые стараются меня упразднить, очернить, унизить. Мне все равно, я делаю свое дело", – сказал он.

Опросы показали, что большая часть жителей Литвы положительно оценивает перемены, которые произошли за последние 30 лет.

"Это хорошая весть, ведь людям столько лет долбят, что в Литве все плохо и т.п. Вот люди только пьют, травятся, кончают жизнь самоубийством, бегут из Литвы, а СССР это тиражировал, вот видите, какую ошибку допустила Литва 30 лет назад, ведь какими бы они были счастливыми, если бы остались в объятиях России, а сейчас такие несчастные. Это хорошая весть. Ведь сколько денег тратят, чтобы это повторяли, ведь эти каналы работают", – сказал Ландсбергис.

"Были и запугивания, недоверие, неизвестность, но была надежда, решимость, вера в то, что мы сделаем свое, нас пугают, а мы не капитулируем, конечно, были и очень властные, они говорили, что сила, направленная против нас, непобедима, наши требования – утопия. Надо брать немного льгот, которые нам предлагают, и успокоиться, иначе вообще ничего не получим. Некоторые прагматики хотели остаться с советской моделью. И подчинением, и зависимостью, и выгодой, которую можно получить от Москвы. Мы были зависимой периферией, подотчетной, боящейся. И вдруг появились люди, которые сказали, мы - не боимся, мы сами для себя центр. Наша столица - не Москва, а Вильнюс, мы здесь будем решать судьбу Литвы. Это был большой вызов. Но были и недовольные и недоверчивые", – сказал профессор.

Сейчас многие литовцы и политики спорят о том, какой должна быть свободная Литва. По словам профессора, Литва себя еще не нашла.

"Литва наконец должна понять, что не нашла себя: слишком много дробления, сталкивания. Я думаю, что наши недруги этому только рады. Мы до сих пор не нашли себя, общей дороги, – есть местные интересы, интересы отдельных групп. По-прежнему есть желание уничтожить оппозицию, запретить свободу слова", – сказал профессор.

"Я думаю, Литва будет развиваться в положительном направлении, будет расти и созревать, но мы пока не знаем, что будет вокруг, куда пойдет Европа, которая погрязает в своих соблазнах и грехах", – сказал Ландсбергис.

"Вопрос - как мы понимаем благосостояние. Я понимаю, как духовное благосостояние, когда люди создают свою жизнь, видят, что они могут, жизнь идет так, как они хотят, чтобы их труд был осмысленным, что есть смысл быть в самой Литве, решать здесь проблемы, а не бегать по всему миру, потому что здесь якобы плохо.

Сейчас это уже изменилось, в Литве уже не все так плохо, но как это долго долбили, старались дезориентировать, привить недоверие", – сказал Ландсбергис.

"Это самый большой экзамен. Хорошо, что мы его еще сдаем, несмотря на пропаганду", – сказал Ландсбергис.