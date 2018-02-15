"Праздники он скорее всего проведет в больнице, под присмотром врачей", – сказал он BNS 15 февраля.
По словам Витаутаса В. Ландсбергиса, в больнице его отец находится из-за осложнений, вызванных гриппом. Его состояние стабильное.
Ежегодно в годовщину 16 февраля Ландсбергис выступал с речью с балкона Дома подписантов в Вильнюсе. По словам Витаутаса В. Ландсбергиса, на этот раз речь его отца прочитает актер Римантас Багдзявичюс.
В этом году Литва отмечает столетие государства. 16 февраля 1918 года Литовский Совет под председательством Йонаса Басанавичюса подписал в Вильнюсе документ о восстановлении независимого Литовского государства.
Ландсбергис руководил сессией Верховного совета, которая 11 марта 1990 года приняла Акт о восстановлении независимости Литвы, и в последующие два года, устояв под давлением Москвы, закрепил государственность.
В Сейме Литвы собраны подписи под импичментом Скарджюсу
Парламентская оппозиция собрала необходимые подписи...
Итальянская федерация дзюдо извинилась за гимн Литовской ССР (2)
Итальянская федерация дзюдо извинилась перед...
Лидеры белорусской оппозиции, правозащитники и журналисты поздравляют Литву со 100-летием (5)
Белорусские оппозиционные лидеры, общественные...
100-летие страны жители Литвы отмечают с большим оптимизмом (82)
100-летие страны жители Литвы отмечают с большим...
Фотограф Тримакас не придет на церемонию вручения Национальной премии
Обвинения в недостойном поведении в отношении...
TOP новостей
Адамкус обратился к политикам: давайте не позволим разочароваться в Литве (6)
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус накануне столетия...
"Люди столетия": выбраны те, кто имел самое большое значение для Литвы (94)
Литва отмечает 100-летие восстановления государства. По...
Грибаускайте: Литва встречает новое столетие как никогда признанной (91)
Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что Литва...
Блокада слова. Главред белорусской "Хартии'97" говорит о зачистке инфополя для вторжения России (11)
Продолжающуюся с конца января блокировку белорусского...
Витаутас Ландсбергис проведет праздничные дни в больнице (71)
Председатель Верховного совета-Восстановительного...