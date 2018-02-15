"Праздники он скорее всего проведет в больнице, под присмотром врачей", – сказал он BNS 15 февраля.

По словам Витаутаса В. Ландсбергиса, в больнице его отец находится из-за осложнений, вызванных гриппом. Его состояние стабильное.

Ежегодно в годовщину 16 февраля Ландсбергис выступал с речью с балкона Дома подписантов в Вильнюсе. По словам Витаутаса В. Ландсбергиса, на этот раз речь его отца прочитает актер Римантас Багдзявичюс.

В этом году Литва отмечает столетие государства. 16 февраля 1918 года Литовский Совет под председательством Йонаса Басанавичюса подписал в Вильнюсе документ о восстановлении независимого Литовского государства.

Ландсбергис руководил сессией Верховного совета, которая 11 марта 1990 года приняла Акт о восстановлении независимости Литвы, и в последующие два года, устояв под давлением Москвы, закрепил государственность.