"Мы видим вызовы и в делах нашей страны. Возможно, правящие, так называемые "крестьяне" или "колхозники", не тянут в состязаниях муниципальных выборов как партия, и хотят заменить их состязаниями групп, комитетов, своей хебры. Они хотят дискредитировать партии, выбросить их. Есть опасность, что всю демократическую парламентскую партию отклонят, а вместо нее будет демократия бандочек", - сказал Ландсбергис.

Мало того, по его словам, эту группки намерены содержать на деньги госбюджета. Нынешняя власть, по его мнению, идет к идеалу власти денег.

"Мы видели это в парламенте, как покупают политическую силу, как им дают деньги из бюджета, вопреки законам", - сказал Ландсбергис.

"Поскольку мы сейчас - оппозиция, мы обязаны быть оппонентами зла. И тогда само по себе положение снова эволюционирует в двупартийную систему: мошенники и немошенники. Достоинство и отсутствие достоинства", - сказал профессор.

По его мнению, сейчас правящие пытаются переломить многопартийную систему и создать систему дерущихся за деньги "бандочек". По его словам, очень важно защищать многопартийную систему, чтобы партии не стали бандами. И сами консерваторы не должны превращаться в банду.

"Некоторые коллеги даже из традиционных партий, компрометируя их, допуская коррупцию как норму, делают все,чтобы у партий не было будущего. Мы видим, что люди, которые странно ведут себя, уходят из нашей партии, поскольку другие говорят: все они одинаковые. Даже президент когда-то сказала, что правые воруют меньше. Было бы хорошо придерживаться посыла, что правые центра не воруют вообще", - пошутил Ландсбергис.

По его словам, с одной стороны есть партия со своими принципами, а с другой - комитеты, у которых есть макияж. С одной стороны думающие, а с другой - кричащие. С одной стороны те, кто пытается что-то создать, а с другой - нежелающие что-то делать.

"Если бы не было тех, кто продает себя, не было бы и покупателей. Мы видим это сейчас в литовском парламенте, как покупают внутренние политические силы, путем выделения дотаций из бюджета", – сказал Ландсбергис.

DELFI напоминает, что староста фракции "крестьян" Рамунас Карбаускис намерен представить парламенту поправки к закону о выборах горсоветов мэрий, которые позволят создавать коалиции общественных комитетов.

В результате узаконят возможность объединения общественных комитетов в коалиции с партиями и между собой не менее чем за 35 дней до выборов, объединять списки кандидатов.

По нынешнему закону коалиции могут создавать партий, у общественных комитетов нет такой возможности.