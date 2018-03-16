Об этом он написал в фейсбуке. По словам Ландсбергиса, найдем и на замену какого-нибудь бесстыдника.

"Неужели никто не заметил, даже Индре Макарайтите, что у молодого барона свиные глазки? Они никогда не краснеют, им никогда не стыдно. Если спикеру парламента стыдно за неадекватный безответственный парламент, он (спикер) может убираться вон. Найдем и на замену какого-нибудь бесстыдника.

Другая возможность – парламенту становиться стыдно, он решает проверить себя. Проверить, любит ли его народ больше или меньше. Может, выберут менее бесстыжий", – поделился он своими мыслями.

По словам Ландсбергиса, "барон" утверждает, что новый парламент будет еще более бесстыжим.

"Однако это определит правящая найсяйская партия, которая через тралялякающее телевидение умудрилась привлечь и более приличных, не хищных людей. Где они сейчас, как себя чувствуют? Одному стыдно. Если другим не стыдно за ликующий крайний, почти путинский цинизм, так вперед", – сказал он.

DELFI политик сказал, что во время митинга "Мы обвиняем" наломали немало дров.

"Спикер заявил, что ему стыдно за такой парламент. Поскольку один из депутатов - найсяйский князь, то почти сразу вопрос подвели к тому, что Пранцкетису стыдно и за Рамунаса Карбаускиса. Тот разозлился, предложил Пранцкетису уйти. На вопрос, не стыдно ли парламентскому большинству? Может не спикер должен уходить, которому за него стыдно? Может, они сами могли бы подумать об уходе и проверке", – заметил Ландсбергис.

По его словам, депутаты избраны, уполномочены, ответственны, это не группа существ, которых пасет найсяйский пастух.

"Вся проблема в том, что люди, которые составляют большинство в парламенте, хотят, чтобы это продолжалось? Хотят ли они перемен к лучшему?", – поднял вопрос собеседник.

На вопрос, реальны ли эти перемены, Ландсбетгис ответил, что все зависит от качества людей.

"Когда смотришь на людей в парламенте, они выглядят довольно приличными. Не все они воры и захватчики земли. Но на них сейчас ответственность - одобрить ситуацию или составить свое мнение и позицию. Может, они не зависят материально от помещика? А может зависят? Я этого не знаю", – сказал собеседник.

По его словам, спикеру велели уходить, поскольку он не служит председателю партии.

"Почему спикер не предлагает уйти Карбаускису?Пранцкетиса удовлетворяют моральные, политические качества Карбаускиса?", – вопрошает Ландсбергис.