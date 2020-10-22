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После участия в досрочном голосовании на парламентских выборах первый фактический глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис сказал, что не хочет, чтобы в новой власти были лжецы, кроме того, его беспокоит рост уровня заболевания коронавирусом и возможная нехватка коек в больницах.
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Витаутас Ландсбергис голосовал на том участке, где силами меряются либерал Виктория Чмилите-Нильсен и консерватор Миколас Маяускас. Профессор сказал, что не может назвать фамилию кандидата, за которого он голосовал.

"Абсолютно все в этом государстве покрыто тайной, нельзя ничего говорить", – сказал он журналистам.

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На вопрос, за какую Литву он голосовал, патриарх консерваторов ответил: "очень хотелось бы за не лгущую".

"За неагрессивную, где не нападают друг на друга", – акцентировал профессор.

Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Он не стал делать прогнозы, относительно того, какая коалиция сформируется после выборов.

"Я не исследователь, этим вы занимаетесь, вы можете мне сказать. Было бы интересно, если бы вы высказали ваше мнение", - заметил Ландсбергис. Однако он подчеркнул, что Литве была бы выгоднее коалиция, в которой "будет меньше лжецов или вообще их не будет".

Говоря о высоком уровне заболеваемости коронавирусом, профессор сказал, что этот вопрос должны решать власти.

"Есть специалисты, много идей, их объявляют, говорят, что опять власти что-то не доделали, не подготовились к новой волне. Пусть они там между собой и выясняют, делают, что могут, чтобы мы как можно легче прошли через это испытание. Видимо, оно еще идет, это не кульминация, - сказал Ландсбергис.

По его словам, не хочется думать о том, что может не хватить коек.

Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Kiril Čachovskij

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