Ландсбергис не стал уточнять, сколько из 17 кандидатов в мэры Вильнюса отвечают этому критерию. "Я не подсчитываю. Знаю, что Шустаускаса мы выбирать не будем", – пошутил профессор.
Прямые выборы мэров он оценил неоднозначно. "Для людей, может, это интересно, появляется вопрос состязания, – сказал Ландсбергис. – Это неоднозначный момент".
По его словам, после выборов все будет зависеть от самого кандидата, поскольку титул придаст сил и влияния.
"Это зависит от человека, которого выберут. Если у него больше доверия, больше полномочий, больше влияния, если это используют во благо – тогда хорошо", – сказал Ландсбергис. Он не сказал, на какой финал выборов надеется.
"Надеюсь подсчитать вечером", – сказал профессор и заметил, что свои планы не раскроет.
Ландсбергис сказал, что будет голосовать во втором туре даже если выбранный им кандидат в него не пройдет.
"Если кандидат, которого я хотел бы видеть на этом посту, не выйдет во второй тур, я все равно приду голосовать. Голосовать надо", – сказал профессор.
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