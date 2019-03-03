Ландсбергис не стал уточнять, сколько из 17 кандидатов в мэры Вильнюса отвечают этому критерию. "Я не подсчитываю. Знаю, что Шустаускаса мы выбирать не будем", – пошутил профессор.

Прямые выборы мэров он оценил неоднозначно. "Для людей, может, это интересно, появляется вопрос состязания, – сказал Ландсбергис. – Это неоднозначный момент".

По его словам, после выборов все будет зависеть от самого кандидата, поскольку титул придаст сил и влияния.

"Это зависит от человека, которого выберут. Если у него больше доверия, больше полномочий, больше влияния, если это используют во благо – тогда хорошо", – сказал Ландсбергис. Он не сказал, на какой финал выборов надеется.

"Надеюсь подсчитать вечером", – сказал профессор и заметил, что свои планы не раскроет.

Ландсбергис сказал, что будет голосовать во втором туре даже если выбранный им кандидат в него не пройдет.

"Если кандидат, которого я хотел бы видеть на этом посту, не выйдет во второй тур, я все равно приду голосовать. Голосовать надо", – сказал профессор.