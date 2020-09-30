"Во-первых, надо договориться о том, что мы называем диалогом. Диалог может быть концертом по заявкам, в котором нет пожеланий обеих сторон. Одна сторона просит, а другая смотрит свысока. Оказывает милость – как какому-то журналисту, который просит интервью.

На этом уровне, если мы говорим о диалоге, то диалог между государствами - это диалог между их главами или другими высокопоставленными лицами (министрами иностранных дел). Мы не знаем, хочет ли диалога Путин и его правящая группа. Может, им иногда нужен только мнимый диалог. Или никакой не нужен, они лишь хотят, чтобы кто-то другой этого хотел, и просил: "Давайте, пусть будет диалог", – сказал Ландсбергис в передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas.

По словам политика, в таком случае можно порадоваться, что добились диалога, как факта, что вообще говорят.

"Часто так и формулируют – лучше ни о чем говорить, чем вообще не разговаривать. Однако можно сомневаться и в такой оценке, ведь разговор ради разговора легко становится обманом, когда в то же время говорят не только словами, но и действиями (оружием и т.д.). Путин с гордостью говорил: "они говорят, а я действую". Тогда разговор становится прикрытием говорения в виде действий", – сказал Ландсбергис.

По словам политика, иной вопрос – о чем может быть такой диалог.

"Есть о чем серьезно говорить с Россией на практически жизненно важные для Европы вопросы – во-первых, безопасности и выживания? Например, о стабильности карты Европы или ее перечерчивания силой? Ведь мы видели, как это происходит. Совсем недавно, в течение последних 10 лет, была Грузия, Украина, Армения, а сейчас снова силой перечерчивают карту Европы", – сказал Ландсбергис.

В ответ на заявленное Макроном ожидание, чтобы диалог с Россией не был наивным, Ландсбергис сказал, что диалог наивный тогда, когда наивная сторона рада тому, что с ней вообще говорят.

"Она ставит себя на ступень ниже. Это ненастоящий диалог, ведь есть субъекты диалога. Если кто-то думает, что он - хозяин положения, а другой - только интересант, который просит о диалоге, то это совсем не то же самое, что два интересанта, которые оба заинтересованы в результате, и не для картинки, а по важным вопросам, где что-то можно сдвинуть в сторону прогресса. Тогда не должно быть такого положения, когда они выше, а другой как подчиненный, которому разрешается хотя бы спросить – как Путина во время большого диалога с народом, где все вопросы заранее согласованы, их разрешают задать. Главы других стран не должны доходить до такого", – сказал политик.

По словам Ландсбергиса, естественно, что вопросы согласовывают, но это вопрос взаимного интереса – а не сам диалог как форма.

"Есть еще способы, когда диалог становится монологом, мнимый диалог, но на самом деле говорит один, а вторую сторону даже не выслушивают", – заметил профессор.