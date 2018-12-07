"Поведение, все видят, странное", - сказал в интервью Žinių radijаs Ландсбергис. По его словам, власть, столкнувшаяся с массой проблем просто-напросто переутомилась.

"Может быть такой простой человеческий момент, как нервозность и переутомление или слишком много проблем в одно время - они свалились на правительство. И премьер возможно признает ответственность, не публично, а в сердце, тут и появляются проблемы, метание", - сказал Сквернялис.

"Я вижу некую неадекватность и странное поведение, складываются странные ситуации в короткое время и по непонятной причине", - сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что вопросов в связи с увольнением министра науки и образования Юргиты Петраускене не возникает, однако, по словам профессора, остается загадкой, чем не угодил министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас. Он сказал, что ждет оценки самого министра.

Ландсбергис не скрывал, что вопрос вызывает и увольнение министра культуры Лианы Руоките-Йонссон. По сведениям профессора, люди из мира культуры не слишком были довольны работой Минкульта, но само недовольство не было столь мощным, чтобы министру пришлось покидать пост. Ландсбергис не исключил, что министров просто сделали виновниками принятых властями решений.

"Я примерно слышал, что в сфере культуры есть недовольство, но оно не было столь мощным, чтобы требовать отставки министра. Казалось, все согласовывают, как и в сфере окружающей среды. Что выполняют указания власти. Может есть определенные соблазны властного управления, приказы министрам, они вроде как жалуются, что должны были выполнять некоторые указания, а потом их делали виновными", - сказал Ландсбергис.