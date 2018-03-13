"Я чувствую себя хорошо, попытаюсь жить на воле", – ответил он во вторник вечером на вопрос о состоянии здоровья, заданный журналистами передачи "Форум" на LRT.
"Я думаю, завтра–послезавтра", – так он ответил на вопрос, когда его выпишут из больницы.
Бывший председатель Верховного Совета-Восстановительного Сейма Ландсбергис оказался в Сантаришкской клинике в середине февраля. Его госпитализировали из-за осложнений после гриппа.
Из-за болезни он пропустил мероприятия, посвященные столетию Литвы и торжества по случаю 11 марта.
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