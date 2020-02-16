Витаутас Ландсбергис: мы находимся на пути поиска, но в то же время заблуждений

Свое традиционное выступление с балкона Дома подписантов Ландсбергис начал с того, что вспомнил о Союзе против Островецкой АЭС, собиравшемся в сейме накануне и упомянул о скандале, связанном с тем, что на церемонию вручения премий на этой неделе в президентский дворец не пустили актрису Викторию Куодите.

"Дорогие мои, вчера кое-что произошло. Собрались сотни людей доброй воли и родился антиостровецкий союз. За жизнь Литвы. Интересуйтесь этим, поддерживайте его, расширяйте. Есть смысл, какой? Быть и участвовать", – обратился он к собравшимся.

"А сегодня утром большую радость испытал доктор Йонас Басанавичюс, его навестило такое большое количество молодых людей, школьники Вильнюса и Литвы, потом мы все вместе пошли на кладбище Расу. Ну, а сейчас - мысли приглашенного подписантами оратора. У меня есть паспорт, впустили", – сказал он.

Далее Ландсбергис акцентировал важность Балтийского пути, больше всего – чувство братства. "Давайте помнить, лелеять уроки Балтийского пути. Самым большим уроком тогда было чувство братства, только большой перерыв затянулся. Каждый тогда был братом и сестрой для стоящего рядом. Не проявляли недовольства, якобы рядом стоящий занимает слишком много места (...), не было начальников", – сказал Ландсбергис.

Он упомянул и о скандале Grigeo Klaipėda, связанном с загрязнением залива и призвал оказывать сопротивление АЭС у границы Литвы.



"Только не надо становиться мелочными, не надо мельчать и жадничать. В некоторых компаниях эта жадность уже достигла дна. До дна умирающего Балтийского моря. До превращения Куршского залива в помойную яму. Все ради грязных денег. Я иногда думаю, свиньи, вы свинью, люди, которые так поступают. Бывшие люди, уйдите, пусть придут новые люди", – сказал он.

"А о чем говорит новый конец? Островецкое свинство. Там свиноферма не для одного Швентежериса, а для всего Вильнюса, для всей Литвы. Нужно сопротивление, нужна резистенция. Литва меняется, но слишком медленно. Надо укреплять семью народов, которая уже появилась. Надо найти прекрасное в иммиграции в Литву, из большого города тщеславия в Литву. Некоторые находят этот путь, это прекрасно", – заметил Ландсбергис.

По его словам, Литва сейчас находится на пути поиска, но в то же время заблуждений.

"Мы на пути поиска, но в то же время заблуждений. Очень многие, к сожалению, сбиваются с пути. Был человек, глядь, уже не совсем человек. Толкает своего ближнего в яму, не протягивает ему руку помощи. Толкает в яму саму Родину. Молодежь, будь другой. Это, конечно же, относится ко всем", – сказал он.

Ландсбергис призывал собравшихся чаще встречаться и говорить о лучшей Литве.

"Когда больше людей будут хотеть стать лучше, не злее, Литва станет прекрасной. Пускай 16 февраля станет праздником, который с нами всегда - не только сегодня", – сказал он.