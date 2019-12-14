"Мы этого едва избежали, Литва сделала бы этот свой Литсит раньше Брексита, если бы состоялся референдум, который предлагали "крестьяне" - не продавать землю "всем проклятым иностранцам", весь ЕС расценивался как проклятые иностранцы, которые хотят нас захватить. Мы этого избежали, британцы - нет, попались на этот крючок. Будет урок для всех", – сказал Ландсбергис на мероприятии "2020 год. Мировые тенденции и национальная безопасность. Прогнозы. Вызовы. Сценарии".

Политик сказал, что не видит аналитической информации о том, какие экономические последствия несет выбор выхода из ЕС.

"У антиевропейского блуда есть свои основания и результаты, но есть и экономические вещи – инвестиции, банки уходят, бизнес перебирается в Европу.

Наконец, если начнется движение людей, если они не захотят там быть "никчемными иностранцами". В ЕС ты чувствуешь себя, как в своей общине, а когда в них там тычут пальцами: "убирайся домой, ты занимаешь рабочее место", это касается не только литовцев. Наверное, у Великобритании будет много убытков. Об этом иногда пишут, но это надо представлять в полной мере", – сказал Ландсбергис.

По его мнению, последствия Brexit "могут действовать несколько отрезвляюще на всяких представителей "фронта", бросающих камни в окна ЕС – будто он плохой, плохо справляется".

"Путин хлопает в ладоши, и надеется, что ЕС распадется. Наверное, будет возможность увидеть результат таких Brexit'ов, если какая-нибудь Греция, Италия или еще кто-то захочет выбрать этот путь. Мне кажется, это форма массового помешательства, но, я могу ошибаться, однако результаты будут налицо", – сказал Ландсбергис.