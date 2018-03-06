"За ним наблюдают в больнице, его пока не хотят выписывать, ждем, когда все утрясется и улучшится состояние, пока ничего нового", – сказла 5 марта DELFI Витаутас В. Ландсбергис.

По его словам, профессор общается, пишет статьи, но врачи хотят наблюдать его и выписать лишь тогда, когда пациент будет совершенно здоров.

Он не рискнул прогнозировать, когда отца выпишут – этого ждут со дня на день.

"Мы уже перестали делать прогнозы, было несколько раз, когда мы думали, уже расправляли крылья, но указали, что еще надо остаться. Состояние стабильное. Еще, видно, несколько на дней задержимся. Просто видно осложнения после гриппа разбудили старые болезни, которые дремали, сейчас уже надо решать и другие проблемы", – сказал писатель.

DELFI напоминает, что из-за болезни первый фактический глава независимой Литвы Ландсбергис пропустил торжества по случаю 100-летия государства.