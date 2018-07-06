Председатель Верховного совета-Восстановительного Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис хорошо помнит, когда в Литве впервые после советского времени прозвучала "Национальная песнь".
prof. Vytautas Landsbergis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Молодежь ловила слова, хотела петь, но слов не знала, а люди старшего возраста петь не могли, потому что плакали", – вспоминал профессор первый митинг Саюдиса. Первый фактический глава независимой Литвы сказал, что сегодня, кажется, даже дети поют гимн, зная, что они поют, а исполнение "Национальной песни" во всем мире 6 июля становится событием, которое делает литовцам честь.

– Инициаторы исполнения "Национальной песни" во всем мире по случаю столетия Литвы поставили перед собой амбициозную цель – объединить 4 миллиона литовцев. Значит, вовлечь в это больше миллиона тех, кто эмигрировал после восстановления независимости. Как вы считаете – это просто громкий лозунг или имеет более глубокий смысл?

– Это больше, потому что будят потенциал. Я хорошо помню удивление – не только наше, но и литовцев за границей – когда возрождение Литвы и объявление независимости в 1990 году подняли имя Литвы во всем мире, и появилось много литовцев, для которых было честью говорить: "Мы – литовцы! Вот, мы сделали это!"

Видите, потенциал есть. Но, в первую очередь, Литва должна быть достойной, должна вести себя достойно, тогда 4 млн. будут гордиться тем, что они литовцы. Это дело чести, должны гордится тем, что они литовцы. А этим можно гордится, когда о Литве говорят в мире как о достойной стране.

Я думаю, что когда Литва побеждает в спортивных состязаниях, у многих появляются такие чувства. Тот, кто это не акцентировал, придя к друзьям, скажет: "Ты видел победу литовцев? Я тоже литовец!"

– А исполнение "Национальной песни" во всем мире - это тоже дело чести?

– На самом деле исполнять можно и одному – встаешь, кладешь руку на сердце и поешь. Но если увидят люди другой национальности, начинают спрашивать – что ты делаешь? И ты можешь им рассказать, вот, мы - литовцы, раз в год исполняем гимн нашей страны. Это произведет впечатление на иностранцев. Тогда такие действия станут демонстрацией литовского самосознания, достоинства и чести.

– В 2009 г., когда Литва отмечала 1000-летие упоминания своего имени, началась эта инициатива. В стране был кризис. Мало кто верил, что литовцы за границей встанут ради Литвы. И все же они встали и исполняли песнь вместе. Сейчас мы празднуем 100-летие восстановления государства, мы снова в эмоциональном минусе. В публичном пространстве такие настроения, что кажется, вот-вот Литва совершенно опустеет, все люди уедут. И все же, когда мы бросаем клич – литовцы, давайте встанем и споем! – мы встаем и поем. Как понять это противоречие?

– Здесь нет противоречия, такова реальность. С одной стороны она беспокоит, наносит боль; с другой, подтверждает, что уехавшие дорожат литовскостью или своей связью с Литвой. Как и прежде, сейчас есть люди, которые не обязательно говорят, "я литовец", но говорят "моя бабушка была литовка", "мой дедушка из Литвы". Даже те, кто не литовец по национальности, часто говорят: мой дедушка из Литвы, и я поедут посмотреть на те места, где жила его семья.

Многие живущие в мире евреи отождествляют себя с Литвой потому, что их дедушка или бабушка откуда-то из Рокишкиса или Плунге, или Тельшяй, может какой-то дедушка учился в тельшяйской иешиве... Так Литва представляет ценность для многих людей. И для тех, кто чувствует себя литовцем и заявляет об этом, и для тех, для кого дорого то, что в его семье есть литовское начало, значит и для них Литва что-то значит.

Поэтому я и говорю – если для тебя Литва что-то значит, а тем более, если значит много, – то ты - литовец. Необязательно выяснять кровную связь или исследовать документы.

– Распространяя идею всемирной Литвы, мы замечаем, что в самой Литве есть что-то неозвученное и неблагоприятное в отношении уехавших. Будто они уехав, предали.... Что нас может объединить, и возможно ли это?

– Среди литовцев много непоследовательности и странностей. Если кто-то думает, что Йонас, уехав, предал Литву, то он сначала должен подумать: кто воспитал Йонаса? Может, его воспитатель предал Литву, если ты так оцениваешь уехавшего...

Но не обязательно это так оценивать и искать, к чему придраться, поругать другого, выпятить себя. Может, и тот, кто уезжает, чувствуя упрек, или беспокойство совести, ругает оставшихся за то, что они так плохо живут, а он создал хорошую жизнь и поднялся выше, еще и пособие им пришлет.

Давайте делать так, как получается. Но не надо ни себя выпячивать, ни других унижать. Тем более упрекать. Надо браться за работу, за хорошую работу и делать так, чтобы в Литве всем было хорошо. Но это "хорошо" не обязательно выражается в виде хорошей зарплаты. Ты хорошо себя чувствуешь в Литве? У тебя может быть больше денег, но и немало проблем, ты совершил преступления, боишься ответственности, поругался с мужем или женой, потерял детей, – ну, так в чем твое счастье, хотя у тебя и есть деньги? Счастье состоит из других вещей, это отношения между людьми.

– Это процесс взросления нашего общества?

– Или взросления или духовного обнищания. Если мы теряем ценности и понимание, что на самом деле в жизни представляет ценность. Если на первом месте – деньги, то ты уже на скользком пути, тебя испортили или плохо воспитали. Воспитали не обязательно учителя или родители, возможно, друзья. Надули тебе в уши, наговорили и ты поддался: а, сейчас побегу, заработаю денег. Ну и что с этих денег. Что, возьмешь их с собой на тот свет? Что ты оставишь после себя? Вот в чем вопрос.

– Каждый литовец, кажется, может рассказать свою историю, связанную с "Национальной песнью". Кто-то исполнял ее на автостраде, кто-то в горах, кто-то в центре Чикаго. Какова ваша история?

– У меня есть своя интересная история. Это история о том, как мы впервые на Кафедральной площади во время митинга Саюдиса исполняли "Национальную песнь". Инициаторы – мы стояли на трибуне, мы организовали это собрание, пригласили на него людей, и не знали, придут ли и много ли придет, а пришло море людей. И мы были готовы к исполнению "Национальной песни". Но у нас не было ни хора, ни оркестра – подхватят ли люди? Что сделать, чтобы подхватили, подключились?

Я предложил: давайте поставим пластинку. А откуда в советское время взять пластинку с "Национальной песнью"? У меня она была, я привез ее из Америки, ее мне подарили на Празднике песни.

Я принес пластинку, кто-то принес патефон, поставили пластинку, шел звук, все пели. И мы - на трибуне, и люди - на площади. И я запомнил это на всю жизнь: я смотрел с трибуны на площадь, на людей, видел, что молодежь пытается поймать. Слов не знают, но пытаются, они с опозданием поют. А люди старшего возраста петь не могут, они плачут.

Слезы текут, они не могут петь. Вот какая картина, какое впечатление! Мы сделали выводы, и на следующий митинг в парке Вингис принесли текст гимна на небольших листах бумаги, раздавали его людям, чтобы все, кто хочет, могли вспомнить слова.

– Слава Богу, сегодня не надо раздавать листки...

– Мне кажется, и маленькие дети исполняют, твердо зная, что исполняют.

– И еще вопрос – если вы говорите, что быть литовцем - дело чести, а не документов или крови, то как исполнять гимн 6 июля тем, кто не знает литовский? Что они могут сделать в 21 ч., чтобы выразить свое единство с Литвой?

– Во-первых, каждый может следить за словами и тоном. Если не знаешь слов, можно схватить мелодию. Кроме того, Каждый может стоять, положив руку на сердце.

– Спасибо за интервью и хорошего вам праздника!

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