"Висагинас выбрал Кедайняй": как школы в Литве находят общий язык?

В Департаменте национальных меньшинств предлагают лучше познать друг друга и уже несколько лет работают над тем, чтобы школьники познакомились, а школы сотрудничали.

Учащиеся школ Юго-Восточной Литвы мало знакомы с другими регионами Литвы, а связь между учебными заведениями региона очень слабая. "Мы увидели, что школы региона довольно закрыты". Эта фраза представителя государственного учреждения вполне объясняет, почему властные структуры обратили внимание на необходимость финансирования проектов школ этого и других регионов страны, направленных на развитие контактов и культурного сотрудничества.

И чиновники, и преподаватели уверяют, что литовские школьники достаточно знают о других национальностях, представители которых живут в Литве, а учителя говорят о культуре как универсальном инструменте общения.

Моноэтнично-многонациональная Литва

По этническому составу Литва выглядит моноэтничной, но при этом в стране проживают представители более 150 других национальностей. Самые крупные общины у поляков, русских и белорусов. Общая численность нетитульных наций составляет порядка 15% населения страны. Одни народы живут здесь столетиями, представители других оказались здесь лишь в прошлом веке. Но разнообразие культур все же само собой не подразумевает, что жители страны с ними знакомы.

В мае, когда в вильнюсской Ратуше отмечали День национальных общин, глава Департамента по делам национальных меньшинств (ДНM) при правительстве Литвы Вида Монтвидайте кроме слов о «радости от юбилейного мероприятия» сказала и о том, что «часто возникает вопрос, почему в нашем государстве и обществе остаётся так много непонимания, нетерпимости к инаковости».

В ходе того же мероприятия глава общества румынской культуры «Дачия» Лучия Барткене выразила надежду, что со временем День национальных общин будет праздновать вся Литва и при этом призналась: «Мы живём здесь, любим Литву, но временами нам требуется больше сил и энергии, чтобы доказать литовцам, что мы тоже трудимся на благо Литвы».

154 национальности и диалог

Согласно данным переписи населения в 2011 году, в Литве проживают представители 154 народов, среди которых литовцы составляют 84,2%, а 14,7% приходится на другие национальности. По данным Департамента статистики, в 2011 году в Литве проживали порядка 200 300 поляков (6,6%), 176 900 русских (5,8%) и 36 200 белорусов (1,2%).

Большая часть представителей нелитовских национальностей проживает в Восточной и Юго-Восточной Литве, Вильнюсе, Клайпеде, Висагинасе и других крупных городах. В стране работают детские сады, а также действуют школы с польским, русским, белорусским и другими языками преподавания. И именно на школы Департамент по делам национальных меньшинств и обратил свое внимание.

Уже не первый год он финансирует проекты, направленные на диалог между школами регионов. В 2018 году ДНМ в целях поощрения культурного диалога между школами национальных общин Юго-Восточной Литвы и других регионов страны выделил финансирование для 14 проектов, подготовленных школьниками из учебных заведений региона, где проживает наибольшее количество представителей нетитульных наций. К проектам присоединились еще 20 школ из Вильнюса, Вильнюсского района, Висагинаса, Шальчининкай, Тракай, Варены, Кедайняй и Укмерге.

Также департамент профинансировал проекты 11 негосударственных организаций (НГО), к которым привлекли школьников и молодежь Юго-Восточной Литвы. В общей сложности в финансируемых департаментом проектах участвовали более 3000 школьников.

Представили проекты

7 декабря на сцене зала престижной столичной музыкальной школы имени Балиса Двариониса прошла своеобразная презентация-концерт тех, кто принимал участие в инициативах по развитию сотрудничества между школами. Мероприятие было приурочено к 100-летию независимости Литвы.

Школьники из разных регионов знакомили собравшихся в зале со своими традициями, культурой, историей, а также особенностями их края. Авторы лучших выступлений получили награды.



Проектов множество, однако их объединяет ряд моментов – знакомство с регионами страны, их историей и культурой, а также общение и развитие контактов между школьниками и школами.

К примеру, дети со сцены рассказали о совместном проекте школ Шальчининкайского и Вильнюсского районов «Узнаем свой край», в ходе которого ребят познакомили с историей края и его наследием - они посетили региональный парк в Девенишкес, замок в Норвилишкес, усадьбы и много чего еще, пока не добрались до конечной цели – Балтийского моря.

В других проектах акцент ставился на истории литовских партизан и литовской истории. В них принимали участие дети из польских, русских, татарских, а также смешанных семей. Все эти инициативы были поддержаны департаментом в рамках реализации программы по интеграции национальных меньшинств в литовское общество. На финансирование проектов по развитию культурного сотрудничества в Юго-Восточной Литве было получено 43 заявки. Общая запрашиваемая от департамента сумма составила 221 000 евро, еще 70 000 евро из государственного бюджета страны было выделено на частичное финансирование проектов, которые связаны с гражданским воспитанием, межкультурным диалогом и исторической памятью в Юго-Восточной Литве.

Раса Палюкене, глава отдела по связям с общинами ДНМ, рассказывает, что связанные с регионом Юго-Восточной Литвы проекты департамент начал реализовывать уже три года назад. Тогда и возникла идея о взаимодействии школ из разных уголков страны.

«Мы увидели, что школы региона довольно закрыты»

«Мы увидели, что школы этого региона довольно закрыты, учащиеся мало выезжают, мало знакомы с другими регионами Литвы. И мы решили включить их в проект, выделить финансирование. У нас возникла идея познакомить этих школьников с детьми из других регионов Литвы – Клайпеды, Алитуса, Шяуляй, Висагинаса, а также с культурным наследием этих регионов, школьникам которых тоже не приходилось бывать в Юго-восточной Литве», - рассказывает она.

По прошествии некоторого времени с начала запуска проекта, в департаменте увидели, что дружба и сотрудничество между школами завязались. И тогда, продолжает сотрудница департамента, было решено устроить для всех общий праздник, чтобы участники познакомились друг с другом поближе. Палюкене также отметила, что это хороший повод отметить 100-летие независимости Литвы.

«Школы проявляют инициативу сами, говорят, что хотят выступить в следующем году. Они заинтересованы, хотя сказать, что все получается идеально нельзя. Но сотрудничество между школами налаживается и они сами хотят этого общения», - сказала Палюкене и сообщила, что в следующем году проект планируют расширять и включить в него учителей.

По словам представительницы департамента, не у всех школ есть финансовые возможности, чтобы выбраться с учащимися за пределы региона. Влияет и концентрация на учебном процессе. «Мы предоставили им такую возможность и выделили на это средства», - говорит Палюкене.

Знают ли о разнообразии?

Знают ли ученики литовских школ о национальном разнообразии жителей Литвы? Палюкене не сомневается, что дети об этом «информированы и знают о проживающих в Литве народах».

«Это ведь есть и в учебных программах. А проект – это возможность ближе познакомиться с культурой, традициями, языком друг друга. Полякам ведь тоже интересно съездить в Жемайтию и отведать блюда местной кухни», - уточняет она.

По утверждению собеседницы, школьники находят точки соприкосновения в том, что для них близко и понятно, и надеется, что дети обретут друзей в других регионах страны.

«Мы думаем о благородных целях и надеемся, что получится их реализовать», - говорит она.

Временами в публичном пространстве, из уст политиков можно услышать о том, что ученики школ национальных общин плохо владеют государственным языком, и Палюкене констатирует, что в некоторых школах дети «действительно хуже владеют литовским».

«Поэтому одна из целей в том числе заключается в том, чтобы найти друга для общения, чтобы слегка изменилось языковое окружение. Дети ведь наше будущее, им нужно будет учиться и после школы. Хотелось бы, чтобы они не чувствовали разницы во владении госязыком и могли идти дальше по жизни, продолжать профессиональное обучение и не покидали Литву, а работали на ее благо», - призналась Палюкене.

Департамент призывает школы к участию в инициативе и буквально в декабре заканчивается прием очередных школьных проектов. «Мы чувствуем заинтересованность со стороны школ Юго-восточной Литвы, но поддерживаем не все проекты, конкурс есть конкурс. Однако финансирование не главное, им нужна дружба, важно познакомиться друг с другом», - заключает собеседница.

Положительные впечатления

«Мне очень понравился проект, - говорит Уршуле, одна из сидящих в зале учащихся школы из Балтойи Воке . – Очень много положительных впечатлений».

Ее соседка, Эрика, согласилась с одноклассницей и свои ощущения высказала в одной фразе: «Мне очень понравилось, особенно петь».

Почти в каждом выступлении со сцены ребята говорили о новых знаниях и позитивном опыте, который приобрели в ходе общения со сверстниками из других регионов и школ.

Рима Бликертиене, директор гимназии имени Донатаса Малинаускаса, говорит, что их учебное заведение находится на окраине Тракайского района. С одной стороны – Варенский район, с другой – Алитусский. По ее словам, гимназия сотрудничает с департаментом давно и участвует в инициируемых им проектах.

«Мы живем в межнациональном, многокультурном районе. Наша школа также многоязычная, поэтому для нас важны такие проекты, они открывают возможность школьникам шире познакомиться с культурой тех, кто живет рядом, с учениками», - рассказывает она.

Что касается знаний друг о друге, то собеседница отметила, что таких сведений школьникам не хватает. Однако это больше связано с общей тенденцией нашего времени.

«В компьютерный век дети больше погружены в себя, поэтому необходимо общение с другими школьниками. У нас гимназия с художественным уклоном, поэтому финансирование подобных проектов позволяет и себя показать, и послушать, как выступают школьники на других языках. Искусство – это самый понятный способ общения. И таким образом они получают и знания. У детей идет адаптация, но все они прекрасно говорят по-литовски. И им приятно, дети ведь быстро находят общий язык», - заключила директор гимназии.

Висагинас выбрал Кедайняй

Преподаватель математики прогимназии из Кедайняй Рената Келене и ее коллега Аста Лукашене говорят, что партнером по проекту для их школы стал Висагинас. «Это он нас выбрал», - смеется Келене.

Она рассказала, что в прошлом году ее ученики уже участвовали в проекте и познакомились с Висагинасом, подружились со сверстниками. «Между некоторыми завязалась настоящая дружба. И, наверное, для них было странным, что вроде бы их сверстники живут и в Литве, но не очень хорошо говорят по-литовски», - признается учитель прогимназии из Кедайняй.

«Некоторые там практически не говорят по-литовски. Но это нисколько не мешало», - добавляет ее коллега Лукашене. - Дети прекрасно общались и нашли друзей», - согласилась Келене.

Лукашене говорит, что их проект быть познавательным: в Висагинасе школьники из Кедайняй знакомились с городом и Игналинским районом, в Кедайняй – наоборот.

«Наши дети достаточно знают о других народах, живущих в Литве. А сколько живет представителей разных национальностей в Висагинасе! И в Кедайняй есть другие народы, кроме того, у нас есть представители различных конфессий», - констатировала Келене.

«Наверное, им хотелось бы, чтобы больше говорили по-литовски, но так бывает не всегда. Главное, что дети договорились, очень хорошо работает язык жестов. Дети были довольны», - улыбается учитель математики школы из Кедайняй.

«Дети также поняли необходимость изучения других языков, ведь и в самой Литве неплохо владеть, к примеру, русским», - резюмирует она и говорит, что Висагинас вновь пригласил их школу к совместной работе. Ее коллега добавляет, что участие в таком проекте – очень приятное дело.

Скрывая смущение, Алеся и ее подруга Беата, ученицы белорусской гимназии имени Франциска Скорины признались: им понравилось общение с учениками из других школ, общение с поляками, русскими или литовцами для них не новость, а участвовать в таких мероприятиях они с удовольствием будут и дальше.

Материал подготовлен при поддержке Департамента национальных меньшинств при правительстве Литвы.