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Муниципалитет Биржайского района 24 марта сообщил о 9 новых случаях коронавируса.
Kaune veikiantis mobilus koronavirusinės infekcijos mėginių ėmimo punktas.
Kaune veikiantis mobilus koronavirusinės infekcijos mėginių ėmimo punktas.
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"24 марта утром Паневежский департамент Национального центра общественного здравоохранения информировал, что в Биржайском районе установили еще 9 случаев заражения коронавирусом", – сказано в сообщении.

Эту информацию подтвердила и заведующая отделом инфекционных заболеваний Паневежского департамента Национального центра общественного здравоохранения Довиле Брайинскене.

"Подтверждаю, что это так", – сказала она.

Напомним, что в воскресенье в Биржай был подтвержден первый случай заболевания. Всего в Биржайском районе установили 10 случаев заражения.

ru.DELFI.lt
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