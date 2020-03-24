"24 марта утром Паневежский департамент Национального центра общественного здравоохранения информировал, что в Биржайском районе установили еще 9 случаев заражения коронавирусом", – сказано в сообщении.
Эту информацию подтвердила и заведующая отделом инфекционных заболеваний Паневежского департамента Национального центра общественного здравоохранения Довиле Брайинскене.
"Подтверждаю, что это так", – сказала она.
Напомним, что в воскресенье в Биржай был подтвержден первый случай заболевания. Всего в Биржайском районе установили 10 случаев заражения.
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