"Это так романтично! Рождественская магия в странах Балтии" – статья под таким названием появилась в немецком издании Bild. В статье нахваливают не только вильнюсскую елку, но и рождественские украшения в других странах Балтии.
© DELFI / Domantas Pipas

"Наилучший способ для осмотра Старого города в Вильнюсе – рождественский поезд, которым управляют "эльфы". Он отвезет вас с проспекта Гедиминаса прямо на Кафедральную площадь, где рядом с 25-метровой елкой можно купить изделия из керамики, стекла ручной работы, литовский шоколад и свечи", – сказано в статье.

Правда, немецкие журналисты ошиблись: высота вильнюсской елки не 25, а 27 м. В статье также сказано, что елку украшает 50 000 красочных огней – на самом деле их 70 000.

В статье подчеркивается красота вильнюсской елки – тут литовскую столицу сравнивают с Римом. Также упоминается, что в Вильнюсе больше 50 храмов. "С трудом можно найти такое место, где рядом не видны хотя бы 4 храма одновременно", – пишут журналисты.

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