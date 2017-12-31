"Наилучший способ для осмотра Старого города в Вильнюсе – рождественский поезд, которым управляют "эльфы". Он отвезет вас с проспекта Гедиминаса прямо на Кафедральную площадь, где рядом с 25-метровой елкой можно купить изделия из керамики, стекла ручной работы, литовский шоколад и свечи", – сказано в статье.

Правда, немецкие журналисты ошиблись: высота вильнюсской елки не 25, а 27 м. В статье также сказано, что елку украшает 50 000 красочных огней – на самом деле их 70 000.

В статье подчеркивается красота вильнюсской елки – тут литовскую столицу сравнивают с Римом. Также упоминается, что в Вильнюсе больше 50 храмов. "С трудом можно найти такое место, где рядом не видны хотя бы 4 храма одновременно", – пишут журналисты.