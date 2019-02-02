После начала оттепели свисающие с крыш многоэтажных домов сосульки угрожают прохожим и автомобилям, поэтому Вильнюсское городское самоуправление призывает владельцев домов и администрирующие дома предприятия, руководителей сообществ многоквартирных домов неотложно заняться безопасностью своих зданий: сбить сосульки, убрать с крыш домов залежи снега.
© DELFI / Andrius Ufartas

В том случае, если владельцы дома этого не сделают, их могут оштрафовать в размере до 1500 евро, говорится в сообщении самоуправления.

Директор администрации самоуправления Повилас Подярскис также обязал работников предприятия самоуправления Grinda внимательно проверять, как очищаются крыши домов, и информировать об этом администраторов зданий и сообщества многоквартирных домов.

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Самоуправление обязало администраторов строений проводить осмотры зданий чаще, обращать внимание на особенности конструкций построек. Работы следует проводить, огородив небезопасную территорию, чтобы залежи снега, льда, мокроц или слежавшейся снежной массы не создавали угрозы прохожим, автомобилям, не повреждали находящиеся рядом электросети, фонари, радио- и телевизионные антенны, а также фасады зданий.

Жителей Вильнюса в случае обнаружения ими сосулек на крышах домов призывают обращаться к администраторам зданий, а если они не предпринимают необходимых действий - напрямую в Вильнюсское городское самоуправление.

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