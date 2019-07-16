Вильнюсское отделение миграционной службы ищет 20 новых работников

В учреждении, которое находится на ул. Наугардуко, в понедельник было много людей.
DELFI сообщал, что когда в Вильнюсском отделении образовались большие очереди, жителям посоветовали обращаться в другие отделения, например, в Тракайское.
Служба объявила о 20 вакансиях. Резюме ждут до следующей среды. Работников ищут с 1 июля.
"После реформы мы пытаемся укомплектовать штат", – сказал глава отделения Артурас Громовас.
Место работы предлагают людям с высшим образованием, которые владеют английским на уровень B1, знают необходимые для работы законы. Специалистов ищут также Каунасское, Клайпедское, Паневежское и Утенское отделения - но по 1. В Вильнюсе специалистам по обслуживанию клиентов предлагают зарплату в размере 917 евро, в других городах – 865 евро "на бумаге".
Громовас сказал, что найти новых работников сложно, здесь наблюдается большая текучка кадров.
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