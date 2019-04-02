"Эта инициатива - признание ошибок университета в прошлом, взгляд на темные периоды долго жизни Вильнюсского университета и восстановление исторической справедливости. Только должная оценка собственной истории может создавать позитивное будущее", – отметил в пресс-релизе ректор университета Артурас Жукаускас.

Большинство этих лиц являются жертвами осуществленной в Балтийских странах советским режимом операции ссылок "Прибой".

Из 85 награждаемых людей 31 является ссыльным. До наших дней дожили лишь двое из них – им дипломы будут вручены лично, на дому.

Так называемыми Дипломами памяти будут награждены и 47 евреев, которые в 1941 году, во время нацистской оккупации согласно подчинявшемуся нацистам указу Департамента высшего образования, были исключены из университета по причине их национальности.

Университет почтит и шесть студентов различных факультетов, которые были исключены за антисоветскую деятельность или связи с партизанами, а также работавшего в университете преподавателя, всемирно признанного профессора Пранцишкуса Балтриса Шивицкиса.

Большинство дипломов – около 40 – заберут родственники исключенных из Вильнюсского университета, однако близких некоторых историкам так и не удалось найти.

Инициатива "Возвращающая память" проходит четыре года, ее целью является принести извинения, признать ошибки и таким образом восстановить историческую справедливость. В этом году ректор университета призывает присоединяться к этой инициативе и другие высшие школы.

Памятные дипломы будут вручены лицам, исключенных из академической общественности Вильнюсского университета с 15 июня 1940 года.