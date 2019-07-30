Претендовать на стипендию могут все поступающие в университет, вне зависимости от вступительного бала или результатов экзаменов, если на одного человека в семье в месяц приходится не более 350 евро, заявила во вторник проректор Вильнюсского университета Бируте Шведайте-Сакалауске.
"Баллы высоки. У тех, которые попросили стипендию, есть 8 и выше. Это – способные молодые люди. Даже олимпиадники есть среди людей этого круга", – заявила проректор.
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