Это будет сделано с целью выражения солидарности и поддержки демократическим устремлениям соседней страны, утверждает ВУ.

Поступающие белорусы смогут выбрать программу обучения и в балакалавриате, и в магистратуре, все расходы на обучение возьмет на себя университет.

Самые способные студенты в первый год обучения будут получать стипендию в размере 200 евро в месяц.

ВУ предоставит возможность перепоступления для белорусских студентов, подвергающихся преследованиям по причинам гражданского и политического характера.

По словам ректора ВУ Римвидаса Петраускаса, история университета тесно связана с формированием белорусской идентичности, а также общностью литовского и белорусского народов, у университета и самого города Вильнюса немало признаков белорусской идентичности.

Предендовать на стипендию поступающие смогут до 14 сентября.

Как сообщает ВУ, предназначенная для белорусов так называемая "стипендия Великого княжества Литовского" пополнит проект стипендий, приуроченный к 450-летию ВУ. Этот проект призван поощрять способную молодежь из социально поддерживаемых семей к получению высшего образования.