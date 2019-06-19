Входящий в число 500 лучших университетов мира ВУ занимает самую высокую позицию среди всех университетов Литвы и в этом году единственный улучшил позицию в рейтинге.
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса занимает 591–600-е место (в прошлом году – 581–590-е место), Каунасский технологический университет сохранил 751–800-ю позицию, Университет им. Витаутаса Великого тоже сохранил прежнюю позицию и три года подряд занимает 801-1000-е место.
Цены на жилье в Литве в 1-ом квартале повысились на 1,9%
В Литве цены на жилье в первом квартале нынешнего...
Вильнюсский университет поднялся в международном рейтинге (4)
В международном рейтинге высших учебных заведений QS World...
Погода: последняя возможность насладиться теплом – грядут перемены
Во вторник Литву накрыл антициклон, пришедший с...
Литва планирует построить образовательно-культурный центр в польских Сувалках (3)
Правительство Литвы предполагает, что для...
Премьер Литвы поздравил Ярослава Качиньского с 70-летием (2)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник...
TOP новостей
Глава МИД Литвы о письме белорусских оппозиционеров: иллюзий нет, но нужно видеть в целом (57)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...
Для тысяч лесовладельцев в Литве готовят новый налог (6)
Вновь оживает вопрос вырубки лесов. На этот раз...
Вильнюсский университет поднялся в международном рейтинге (4)
В международном рейтинге высших учебных заведений QS World...
Погода: последняя возможность насладиться теплом – грядут перемены
Во вторник Литву накрыл антициклон, пришедший с...
Родственники жертв назвали DW имена причастных к крушению рейса MH17 (12)
Родственники жертв катастрофы малайзийского "Боинга"...