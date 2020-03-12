Вильнюсский университет не ждет указаний сверху: отменены занятия у студентов юрфака

На странице Юрфака в фейсбуке появилось сообщение об отзыве лекций и мероприятий.
"Преподавателям предлагаем работать со студентами дистанционно, насколько это возможно, избегать физического присутствия на факультете. Неакадемический персонал работает, но избегает контактов и встреч. Работники, которые в последние недели вернулись из-за границы, могут приходить на факультет только в случае крайней необходимости, а так работают дистанционно", – сказано в фейсбуке.
"Запланированный TF Pong’as и мероприятие по случаю 11 марта переносятся на другое время. Мы надеемся, что вирус вскоре отступит и жизнь вернется в прежнее русло", – сказано в сообщении.
Представитель Юрфака Вигита Вебрайте сказала Delfi, что это решение не связано с возможными заболеваниями в среде студентов и преподавателей. Правда, факультет принял такое решение отдельно от всего вуза, предупредив руководство.
"Такое решение было принято потому, что было запланировано немало мероприятий, связанных с 11 марта. Мы решили не рисковать здоровьем и отменили занятия", – сказала Вебрайте заметив, что, возможно, ВУ тоже примет такое решение.
Пресс-секретарь ВУ Эрвинас Спудис подтвердил Delfi, что сейчас заседает рабочая группа, которая решает этот вопрос.
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