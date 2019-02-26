Вильнюсский окружной суд отпускает на свободу судью Верховного суда Лаужикаса

"Суд постановил удовлетворить просьбу защитника Э. Лаужикаса, адвокат просил отпустить подзащитного на свободу", - сказала BNS пресс-атташе суда Лина Нямейкайте.
Участковый суд Вильнюса на прошлой неделе назначил Э. Лаужикасу арест на 10 дней. Прокуратура просила арестовать его на месяц.
Коллегия ВОС констатировала, что "срок лишения свободы шесть дней достаточен для выполнения всех неотложных действий досудебного расследования".
Как говорится в сообщении суда, на заседании суда "прокурор не указала действия, которые планируется произвести при расследовании действий подозреваемого Э. Лаужикаса и произведению которых помешала бы применяющаяся к подозреваемому более мягкая мера пресечения".
"Судейская коллегия констатирует, что дальнейшее участие Э. Лаужикаса в процессе можно обеспечить и более мягкими мерами пресечения", - говорится в пресс-релизе.
Прокуратура сообщила, что с прокурора взята расписка о невыезде и ему предписано не общаться с определенными лицами.
В проводимом Генпрокуратурой и Службой спецрасследований (ССР) досудебном расследовании подозрения в совершении различных коррупционных деяний предъявлены в общей сложности 28 лицам, в том числе - восьми судьям, пяти адвокатам, мэру города Друскининкай, его помощнику.
На прошлой неделе участковый суд Вильнюса разрешил арестовать на разные сроки 19 подозреваемых.
Как сообщает правоохрана, есть подозрения, что сумма полученных судьями взяток могла составлять от 1 тыс. евро до 100 тыс. евро.
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