Вы соскучились по варенкам? Видеокассетам? По пейджерам и таксофонам? По рынку, на котором "самые крутые" товары лежат прямо на капоте автомобиля? А может 90-ые для вас, если вы их помните, были мрачными и вы рады, что они канули в Лету? Музей MO представляет новую выставку "Появление видов. ДНК 90-ых", он решил уделить внимание пестрому периоду 1990-2002 гг.
© DELFI / Josvydas Elinskas

Директор MO Милда Иванаускене сказала, что идея этой выставки родилась 3 года назад. "И тогда, и сейчас кажется важным посмотреть на то критическое для многих время – ведь, чтобы понять нас сегодняшних, надо переосмыслить, какими мы были прежде. 90-ые были пестрым временем накала, поэтому в рамках выставки мы взглянем не только на культуру, но и рассматриваем само время. Мы не ограничиваемся только выставочным пространством – расследование переходит в книгу об этом периоде, в беседы и встречи", – сказала она.

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В рамках этой выставки MO объединяет искусство, культуру и повседневные истории того времени. Наряду с музыкой, модой, рыночной и гарюнайской экономикой, мафией и поп-культурой появляются образцы коллекции MO. Всего 70 работ 39 художников. Все они посвящены этому периоду.

5–6 октября в музее своими воспоминаниями о 90-ых поделятся режиссер фильмов "Невидимое" (Nematoma) и "Игрок" (Lošėjas) Игнас Йонинас, актриса Риманте Валюкайте, продюсер и организатор первых "Инфекций моды" (Mados infekcijos) Рената Микайлёните, спортивный комментатор Линас Кунигелис, исследователь искусства Альфонсас Андрюшкявичюс, архитектор Гинтаутас Наткявичюс, рекламу 90-ых будет анализировать Томас Раманаускас.

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