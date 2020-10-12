В помещении площадью 242,59 кв. м члены организации Dapamoga будут консультировать по вопросам защиты гражданских прав, предоставлять помощь по интеграции, психологическую помощь, возможность посещать курсы, решать вопросы социальной защиты и др.

"Минск для Вильнюса – ближайшая столица соседнего государства. Часть белорусов не может реализовать себя на родине, мы готовы помочь этим людям, как когда-то зарубежные страны помогали эмигрантам из Литвы. Это инвестиция в демократию и отношения между двумя странами", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Dapamoga сотрудничает с фондом помощи "Страна для жизни" и политической информационной платформой "Зубр". В этом помещении проходили бы и занятия литовским языком.

Кроме того, в предоставленном помещении будут размещены коллекции из Белорусского музея, который работал в Вильнюсе с 1921 года (музей Ивана Луцкевича). Ценная коллекция до сих пор хранилась в частных коллекциях.

Мэрия надеется, что белорусы в этом помещении будут получать психологическую помощь, решать вопросы социальной защиты и др., а коллекции музея привлекут желающих ознакомиться с богатой белорусской культурой и историей.