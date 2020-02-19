Вильнюсский муниципалитет предупреждает: в столице продают несуществующие квартиры

"На прошлой неделе две компании возможно пытались ввести потребителей в заблуждение, предлагая покупать жилье там, где не выданы разрешения на строительство – на несуществующих этажах зданий.

Один проект находится на ул. Львово (Шнипишкес), второй - на ул. Лапю (Жверинас). Знаю, что в таком случае говорят агенты – "На словах все согласовано, все будет утверждено". Дело в том, что ни на словах, ни на бумаге нет никакой договоренности.

Я обратился в ГКЗПП. И конечно для рассмотрения этих проектов я ввел более тщательный контроль, чтобы людей не дурили", – сказал мэр Ремигиюс Шимашюс.

ГКЗПП просят проверить, не нарушены ли в данном случае интересы покупателей.

В пресс-релизе указаны два проекта. Andrum Group в Шнипишкес и компаний Ikeira и Releven Project Management - в Жверинасе.

В пресс-релизе сообщается, что 11 февраля поступила информация о том, что на сайте andrum-metropolis.lt сообщается о продаже квартир на 7 этаже в доме 79 на ул. Львово. Муниципалитет выдал разрешение на строительство 1-6-этажных домов.

© Vilniaus miesto savivaldybė

Выяснилось также, что жителям предлагают не только квартиры на несуществующих этажах. Кроме того, продают помещения, не соответствующие установленных характеристикам – разрешение было выдано на здание с коммерческими помещениями на 1 этаже, а на сайте они числятся как "лофты" с дополнительными перекрытиями. Таким образом была увеличена полезная площадь постройки.

© Vilniaus miesto savivaldybė

Администрация мэрии такую форму не одобряла. После обращения представителей мэрии информацию на сайте изменили, но по телефону все еще предлагали квартиры на 7 этаже

Второй случай: объявления компании Capital, в которых продают квартиры в доме на ул. Лапю, 3.

© Vilniaus miesto savivaldybė

Сообщается, что 22 февраля 2019 г. муниципалитет одобрил строительство коммерческого здания с жилыми помещениями, это должен был быть 4-этажный дом с подвалом. Когда начали строительство, по заказу Ikeira студия архитекторов JP Architektūra подготовила новые проектные предложения, чтобы узаконить надстройку – пятый этаж. Презентация состоялась 11 февраля 2020 года, но муниципалитет решение еще не принял.

Delfi получил комментарий Capital Experts, в котором сказано, что заявление мэрии неверное. Но тут же речь идет и о человеческой ошибке.

"Capital Experts никогда не продавала и не продает помещение в надстройке здания по адресу ул. Лапю, 3. Мы признаем, что при подготовке объявления работник Capital Experts допустил ошибку и разместил неверную визуализацию с изображением надстройки, но подчеркиваем, что там не было никаких помещений, их не продают. Приносим обществу извинения за допущенную ошибку", – сказано в комментарии.