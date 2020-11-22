Вильнюсский муниципалитет передал в суд четыре иска в связи с нелегальными металлическими гаражами

"На данный момент переданы четыре иска", – сказал представитель муниципалитета Эдвардас Вароняцкас.
По его словам, Вильнюсский муниципалитет просит суд обязать владельцев убрать гаражи. Если после этого люди не уберут гаражи, их уберет муниципалитет и взыщет расходы с владельцев.
20 ноября муниципалитет сообщил, что известно о 1400 случаях отказа от упразднения гаражей.
"Цивилизованная договоренность с владельцами - несомненно наиболее привлекательный вариант, чем суд, но сейчас иного пути нет", – сказала заместитель директора администрации муниципалитета Данута Нарбут.
По данным муниципалитета, владельцев гаражей все еще призывают убрать гаражи без суда.
"(...) в противном случае владельцев гаражей ждут дополнительные расходы. Им придется заплатить за упразднение гаража, его хранение и расходы на судопроизводство", – сказала Нарбут.
Минувшим летом муниципалитет обратился к владельцам гаражей и обязал их убрать нелегальные постройки до 30 сентября. Тем, кто сделал это своевременно, муниципалитет помог с вывозом мусора.
Металлические гаражи в Вильнюсе появились в советское время как временные постройки – на 3-5 лет. Однако потом остались на государственной земле и превратились в свалки.
На данный момент в Вильнюсе убрали 4647 гаражей – это больше 43%.
На месте гаражных массивов появятся зоны отдыха, дома, дороги.
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