"Вильнюсский муниципалитет: напоминаем, объявлен карантин. Просим всех без надобности не выходить из дома, особенно если вам больше 60 лет. Если вы выходите на улицу, подвергаете себя опасности. Если пенсионеры или одинокие люди нуждаются в помощи, они могут звонить по номеру 1664", – сказано в сообщении.
Delfi напоминает, что с 16 по 30 марта в Литве действует карантин из-за угрозы коронавируса. На данный момент в стране подтверждены 36 случаев этого заболевания.
Напомним, что существуют следующие требования к изоляции пациента или человека, который находится в режиме самоизоляции:
человек должен быть изолирован в отдельной квартире или в отдельной хорошо проветриваемой комнате (в ней должны открываться окна и плотно закрываться двери) с отдельным санузлом;
необходимо обеспечить все требования гигиены, полагающиеся в случае заражения COVID–19kymąsi;
в одном помещении с больным не могут находиться другие лица.
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