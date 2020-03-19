"Вильнюсский муниципалитет: напоминаем, объявлен карантин. Просим всех без надобности не выходить из дома, особенно если вам больше 60 лет. Если вы выходите на улицу, подвергаете себя опасности. Если пенсионеры или одинокие люди нуждаются в помощи, они могут звонить по номеру 1664", – сказано в сообщении.

Delfi напоминает, что с 16 по 30 марта в Литве действует карантин из-за угрозы коронавируса. На данный момент в стране подтверждены 36 случаев этого заболевания.

Напомним, что существуют следующие требования к изоляции пациента или человека, который находится в режиме самоизоляции:

человек должен быть изолирован в отдельной квартире или в отдельной хорошо проветриваемой комнате (в ней должны открываться окна и плотно закрываться двери) с отдельным санузлом;

необходимо обеспечить все требования гигиены, полагающиеся в случае заражения COVID–19kymąsi;

в одном помещении с больным не могут находиться другие лица.