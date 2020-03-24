Жители Вильнюса получат 200 000 писем с информацией и карантине на трех языках.
В пресс-релизе сказано, что жители, которые не соблюдают условия карантина, представляют опасность для себя и окружающих, поэтому людей просят не собираться на улице, не пускать детей на детские площадки, больше времени проводить дома и соблюдать социальную дистанцию.
Жителей также призывают регулярно мыть руки, проветривать помещения, протирать поверхности, еду покупать реже, но в большем количестве, информируют, что можно позже оплатить коммунальные услуги и т.д.
"Мы хотим, чтобы каждый житель Вильнюса получил необходимую информацию о правилах карантина и превентивных мерах. Информации очень много, но мы видим, что часть людей ее не получает, поэтому будем использовать и этот канал – прямые письма", – сказал мэр Ремигиюс Шимашюс.
Карантин в Литве действует с 16 марта до 30 марта. Его планируют продлить.
TOP новостей
Литва переходит на новый этап: каждый человек - потенциальный источник вируса если новые меры не помогут, их ужесточат (85)
Литва переходит на новый этап: каждый человек -...
Глава администрации Вильнюсской мэрии: карантину подвергнутся все вернувшиеся (8)
Согласно постановлению, подписанному главой Минздрава...
Россиян призывают вернуться на родину: как это сделать из Литвы (29)
На сегодняшний день правительство Литвы продлило...
Глава ассоциации о новом порядке: человек – не шахматная фигура, его не переставишь (4)
24 марта вступили в Литве в силу вступили новые правила...
Пациентка Каунасской клиники из гастроэнтерологического отделения заболела коронавирусом изолированы 77 работников клиники (2)
23 марта вечером коронавирус был установлен у...